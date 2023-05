Il cambiamento climatico sta avendo conseguenze significative sul territorio italiano, come evidenziato dal recente rapporto dell’IPCC. In risposta a queste sfide, il governo italiano sta lanciando il Piano Nazionale di adattamento climatico e il progetto Life CLIMAX PO, per contrastare gli effetti del cambiamento climatico nel Distretto del Bacino del fiume Po.

Il lancio del progetto Life CLIMAX PO

Il 23 marzo si è tenuto un evento presso la Camera dei Deputati per discutere le misure del Piano Nazionale di adattamento climatico e la Legge per il Clima. L’evento è stato organizzato in occasione della presentazione del progetto europeo Life Climax Po, che coinvolge numerosi esperti e rappresentanti istituzionali e politici. Tra questi, Vannia Gava, Viceministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Sergio Costa, Vicepresidente della Camera dei deputati, e Alessandro Bratti, Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po.

Caratteristiche e criticità del Distretto del fiume Po

Il Distretto del fiume Po copre un’area di 87.000 chilometri quadrati, coinvolgendo otto regioni italiane, la Provincia autonoma di Trento e parte dei territori francese e svizzero. Circa un terzo della popolazione italiana vive nel territorio del Distretto, dove viene prodotto oltre il 40% del PIL nazionale e il 55% della produzione idroelettrica. Tuttavia, il Distretto sta affrontando un calo significativo delle precipitazioni medie, con un aumento dell’intensità dei singoli eventi piovosi ma una riduzione complessiva del numero di eventi totali.

LIFE CLIMAX PO: obiettivi e strategie

Il progetto Life Climax Po, cofinanziato dal programma LIFE dell’Unione Europea, intende migliorare la gestione delle risorse idriche del bacino del Po e promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici. Il progetto, della durata di 9 anni (2023-2032), si propone di identificare, sviluppare e attuare attività e pratiche che promuovano una gestione “climaticamente intelligente” delle risorse idriche a livello distrettuale.

Coinvolgimento delle parti interessate e implementazione delle misure

Il progetto mira a migliorare la governance distrettuale per la gestione della risorsa idrica, garantendo sicurezza politica, finanziamento e coordinamento tecnico. Inoltre, si prevede la produzione di conoscenza climatica condivisa, la costruzione di capacità e consapevolezza, il miglioramento della sicurezza idrica e della resilienza climatica attraverso azioni pilota selezionate e la mobilitazione di finanziamenti complementari.

In conclusione, il Piano Nazionale di adattamento climatico e il progetto Life CLIMAX PO rappresentano una risposta concreta alle sfide del cambiamento del clima che sempre più incide sul meteo e le risorse idriche in Italia.