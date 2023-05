Al Sud Italia con il mese di maggio inizia la stagione secca, le giornate di pioggia si riducono notevolmente rispetto ai mesi invernali e man mano che si avanti nel mese la possibilità di periodi perturbati decresce ulteriormente. Ma il clima del Nord Italia, ancor più a nord del Po, è molto differente e nella stagione calda, che inizia in maggio, le piogge aumentano rispetto ai mesi invernali.

A Trento si segue questa regola climatica e a maggio le piogge sono oltre il doppio di quelle di gennaio e febbraio. Questo non significa che il maltempo sia persistente, tutt’altro, le belle giornate soleggiate sono frequenti, ma le piogge, anche in forma di temporali, non rappresentano un’eccezione, non solo quelle isolate e locali ma anche quelle derivanti da ampi sistemi perturbati che possono condizionare il meteo per più giorni.

Maggio, le piogge, ma con temperature in forte aumento

Il secondo pieno mese di primavera porta sì piogge in aumento ma anche temperature che fanno l’occhiolino all’estate. Rispetto ad aprile la temperatura media mensile aumenta di circa 4°C, le temperature massime raggiungono circa 22-23°C, le minime circa 11-12°C.

Queste condizioni medie sono però soggette a una forte variabilità: nei periodi stabili soleggiati non sono rare giornate con temperature che superano i 25°C e qualche volta possono arrivare fino a 30°C, ma nei periodi instabili o perturbati le temperature possono scendere rapidamente di 10 o 15 gradi e le temperature di giornata possono oscillare attorno ai 10°C.

Considerando che maggio è un mese che porta verso l’estate, è normale che nella maggior parte dei casi la prima parte del mese sarà più fresca dell’ultima, ma non è una regola che vale sempre. Nel 2013, ad esempio, la fase più fresca e instabile iniziò a metà mese portando oltre a un deciso ribasso termico anche piogge molto intense.

Temperature record

Di giorno in giorno, le oscillazioni termiche rispetto alla media mensile possono essere molto ampie e questo si riflette anche sui record. A partire dal 1991, il record di temperatura massima è stato di 35°C, quello di temperatura minima 3,4°C, raggiunti rispettivamente il 29 maggio 2001 e il 5 maggio 2019.

Piogge e temporali

Maggio è uno dei mesi più piovosi dell’anno. Più calore significa più energia a disposizione, correnti d’aria calda che salgono dal suolo verso le alte quote atmosferiche, si raffreddano e condensano in nubi. E’ un mese in cui correnti d’aria calda e d’aria fredda si scontrano spesso e producono quella instabilità atmosferica da cui nascono le precipitazioni. Complessivamente cadono oltre 100 mm di pioggia distribuiti in 10 o 11 giorni. Talvolta, le precipitazioni possono essere molto intense, a carattere temporalesco e con caduta di grandine. Dal 1991 il giorno di maggio più piovoso, il 17 maggio 2013, ha visto cadere ben 103 mm di pioggia.

Conclusioni sul meteo di Trento a maggio

Il mese di maggio a Trento si caratterizza per giornate mediamente già abbastanza calde e nel complesso gradevoli, ma con una forte variabilità meteorologica che può determinare bruschi cambiamenti del tempo, scoppi di improvvisi temporali, rapidi crolli della temperatura e il passaggio da condizioni quasi estive ad altre simil autunnali o viceversa. E’ un meteo molto dinamico che raramente annoia, già spesso caldo di giorno, ancora fresco la notte.