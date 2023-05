Posta sulla punta dello “Stivale”, Reggio Calabria ha il classico clima mediterraneo caratterizzato da inverni miti e umidi ed estati calde e secche. Il mese di maggio, a Reggio Calabria, dà il via alla stagione calda e, mentre le temperature aumentano, le precipitazioni decrescono toccando già livelli molto bassi, anche se non ancora quanto quelli dei tre mesi estivi.

Periodi miti o blandamente freschi e instabili, più probabili a inizio mese, si alternano ad altri già caldi e dalle caratteristiche più estive che primaverili, anche se in questa stagione le brezze di mare fanno il loro mestiere di mitigare il caldo durante il giorno, innalzando però i tassi di umidità.

Temperature non ancora del tutto estive

Le temperature tendono ad aumentare nel corso del mese ma non sono ancora estive. Nella prima settimana le massime di giornata sono ancora spesso attorno ai 20 gradi, qualche volta, in alcuni casi, spesso in concomitanza con periodi instabili, anche al di sotto di tale soglia. Nell’ultima parte del mese, invece, si portano già spesso oltre i 25°C, avvicinando e qualche volta superando anche i 30 gradi.

In media, le temperature massime sono di circa 24°C, le minime tra i 15 e i 16°C. Le notti sono quindi molto miti e valori sotto i 10°C sono assai rari, negli ultimi 20 anni si sono raggiunti solo in due occasioni.

Durante il giorno, nelle giornate soleggiate, spesso soffia la brezza di mare che mitiga molto la calura specie nelle zone più vicine alla costa e rende gradevoli e ventilate le giornate.

Nella maggior parte dei giorni le temperature massime oscillano tra i 20 e i 27°C, le minime tra i 13 e i 18°C, rendendo ideale il clima di Reggio Calabria durante questo mese.

Record di freddo e di caldo

Temperature inferiori ai 10°C sono rare e negli ultimi 20 anni non si è mai scesi sotto i 9°C, ma il record di temperatura minima è di 5,8°C raggiunto nel 1960. Le temperature massime non hanno mai avvicinato i 40°C, il record è di 35,2°C raggiunto nel 1994, durante l’ondata di caldo africano che portò 39°C a Palermo e Bari.

Piogge: inizia il lungo periodo secco

Con maggio inizia il lungo periodo secco estivo che termina verso fine settembre. In media cadono meno di 20 mm di pioggia distribuiti in appena 3 giorni. In pratica, non piove quasi mai e quando lo fa, raramente piovono più di una decina di mm per volta. Di conseguenza, anche i temporali sono poco frequenti e di solito non troppo intensi. Nel giorno in assoluto più piovoso degli ultimi 20 anni sono caduti poco più di 20 mm di pioggia.

Conclusioni sul clima di Reggio Calabria a maggio

A maggio il clima di Reggio Calabria è caratterizzato da una contenuta variabilità, con molte giornate soleggiate e ventilate grazie all’apporto delle brezze di mare, qualche giornata nuvolosa e un po’ instabile, ma pochissime giornate di pioggia. Da metà mese aumenta la probabilità delle prime giornate con caldo già estivo, spesso causate dall’espansione dell’anticiclone africano o da ondate di scirocco, ma raramente la temperatura supera i 30°C e di notte si scende ancora costantemente sotto i 20°C, qualche volta anche sotto i 15°C. E’ un clima ancora molto piacevole prima dell’arrivo dell’intenso caldo estivo.