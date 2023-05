Se ad aprile la primavera mostra ancora condizioni molto variabili e con possibili ritorni di freddo quasi invernali, maggio è il mese che avvicina questa stagione intermedia all’estate, in cui le piogge cominciano a diminuire e le temperature a portarsi stabilmente, di giorno, oltre i 20 gradi. Con maggio, in sintesi, si conclude la transizione dalla stagione fredda a quella calda.

Il clima di maggio a Roma

A maggio le temperature romane sono tradizionalmente dolcissime e perfettte per tutte le attività all’aperto, ma negli ultimi decenni si osserva la tendenza ad ondate di caldo anticipate che dovrebbero essere più tipiche del mese di giugno. La transizione verso l’estate si percepisce anche dalla precipitazioni, che rispetto ad aprile si fanno più sporadiche e prevalentemente a carattere temporalesco, ma soprattutto a inizio mese possono ancora presentarsi periodi perturbati di più giorni.

Le temperature di maggio a Roma

Le temperature medie di maggio a Roma variano dai circa 12-13°C delle minime notturne ai circa 23°C delle massime diurne. Tuttavia, possono variare notevolmente da un giorno all’altro, a seconda delle condizioni meteo, e da un anno all’altro a seconda delle figure bariche dominanti. Se si afferma già in maggio, come avvenuto più volte negli ultime due decenni, l’alta pressione subtropicale, le temperature medie mensili possono essere anche di 3o o 4°C superiori rispetto alle medie climatiche calcolate su più decenni; viceversa, in caso di mesi di maggio molto instabili e con lunghi periodi perturbati, le medie mensili possono essere 3 o 4°C inferiori.

Ad esempio, nel caldo maggio del 2022, contraddistinto da condizioni molto soleggiate, le temperature medie massime in città sono state di oltre 26°C, mentre nel perturbato maggio 2019 poco oltre i 19°C.

Temperature estreme e record

In certe condizioni, quando arriva aria calda dal Nord Africa, già in maggio, a Roma, si possono superare ampiamente i 30 gradi. Nel 2022, si è raggiunto il record di 34,1°C all’aeroporto di Ciampino e di 34°C all’Urbe.

Per contro, in taluni casi, sempre più rari, le temperature minime possono scendere ancora considerevolmente, raggiungendo valori attorno ai 2 o 3°C e in casi eccezionali anche meno. Nel maggio del 2019, a inizio mese, si sono raggiunte, in diverse zone della città, temperature minime di circa 4°C.

Nel maggio 1970, all’aeroporto dell’Urbe si è toccato il record di -0,4°C. L’aeroporto dell’Urbe è situato in una posizione che favorisce una maggiore escursione termica giornaliera, con temperature notturne più basse e diurne spesso più alte rispetto al resto della città, per cui è probabile che nei quartieri residenziali, anche in quell’occasione la temperatura non sia scesa sotto gli zero gradi.

Vento

Il ponentino, cioè la brezza di mare, allieta i pomeriggi soprattutto dei quartieri più vicini al mare.

Il vento, da sud-ovest o sud-est, può essere associato anche al transito di perturbazioni e quindi al maltempo. Dall’entroterra giunge la tramontana, che in maggio può ancora portare un certo rinfresco. Da non dimenticare la possibilità di colpi di vento durante i temporali.

Piogge e temporali

A maggio le precipitazioni si presentano ancora in forma abbastanza regolare, sebbene comincino a prevalere quelle a carattere breve e temporalesco. Specie a inizio mese, però, la possibilità del passaggio di alcune perturbazioni organizzate in grado di porttare pioggia per più ore, o in qualche caso più giorni, è ancora abbastanza elevata. In media, durante il mese, cadono circa 50 mm di pioggia distribuiti in circa 6 giorni.

Maggio è un mese in cui si possono verificare forti temporali accompagnati, talvolta, da abbondanti grandinate. Essendo Roma una città molto vasta, spesso questi temporali colpiscono zone circoscritte dell’area urbana. In situazioni di aria fortemente instabile, i temporali possono presentarsi anche più giorni consecutivamente e colpire gli stessi quartieri, lasciando a secco il resto della città.

Conclusioni sul meteo di maggio a Roma

In conclusione, il meteo di maggio a Roma si caratterizza per la transizione definitiva verso la bella stagione, in cui i giorni soleggiati prevalgono, le piogge sono relegate, nella maggior parte dei casi, a episodi di breve durata spesso a carattere temporalesco e in cui le temperature si portano, di giorno, quasi sempre sopra i 20 gradi. Ma la calura tipica dell’estate si presenta solo raramente durante i giorni più caldi, per cui il mese ha le caratteristiche climatiche ideali per godere appieno delle attività all’aria aperta.