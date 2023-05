Fresco e caldo, anche molto caldo, brezze di mare e vento di terra, talvolta di scirocco, sono tante le variabili meteorologiche che condizionano il clima di maggio a Bari. Già in aprile abbiamo visto come il clima barese si contraddistingua per alcuni estremi, sia nel senso del freddo che del caldo, che sono più tipici di località continentali che non marittime, e anche maggio prosegue su questa falsa riga, abbandonando però i rischi di rigurgiti invernali e sostituendoli con focosi anticipi d’estate.

Tolti però i casi eccezionali, la maggior parte delle giornate mostra il lato migliore di maggio, quello in cui non fa ancora troppo caldo ma il clima è dolce e allietato dalle brezze che giungono dal mare. Come in tutte le città marittime, in questa stagione, durante il giorno, fa spesso più caldo nelle zone più interne che in quelle affacciate sul mare che risentono maggiormente delle fresche brezze.

Le piogge in maggio sono modeste, spesso si presentano a carattere temporalesco e dopo la fase iniziale del mese la loro frequenza cala ulteriormente. Con maggio inizia, infatti, il lungo periodo secco estivo che termina solo in settembre. In 4 mesi, da maggio ad agosto, cadono infatti soltanto poco più di 100 mm di pioggia, all’incirca quanta ne cade a Torino nel solo mese di maggio.

Il clima di maggio a Bari: le temperature

Maggio è il mese che traghetta definitivamente Bari nella stagione calda, pertanto il clima nel corso del mese tende ad assomigliare sempre più a quello estivo. La media delle temperature massime è di circa 23°C, con oscillazioni normali fino a circa 5°C rispetto alla media. Nei giorni in cui soffia la brezza dal mare le temperature delle zone costiere possono essere un po’ più basse rispetto a quelle dell’entroterra, ma quello che perdono di giorno lo riacquistano con notti più miti. La media delle temperature minime oscilla, infatti, tra i circa 13-14°C delle zone interne ai 14-15°C di quelle più vicino al mare.

Ondate di caldo: con lo scirocco quasi 40 gradi

Bari è soggetta a forti ondate di caldo quando giungono i venti di scirocco dall’Africa. Lo scirocco si scalda ulteriormente attraversando la terraferma e può giungere su Bari rovente quasi come a Palermo. Nel 1994, durante una forte sciroccata che portò temperature altissime in tutto il Sud Italia, la temperatura massima raggiunse il valore record di 39,1°C a Palese (35°C in città).

Tutta la seconda parte del maggio 1994 fu molto calda, con temperature massime costantemente sopra i 27°C e diverse volte sopra i 30°C. In altri anni maggio ha manifestato, per lunghi tratti, caratteristiche pienamente estive e questi periodi caldi sembrano giungere con maggior frequenza rispetto al passato.

Ondate di… “fresco”

Non mancano, però, specie a inizio mese, periodi ancora freschi, anche se non più freddi come in aprile. A partire dal 1961, l’unico mese di maggio in cui la media delle temperature massime è stata inferiore ai 20°C è quello del 1980. Anche nei periodi più freschi, le temperature minime più basse molto raramente scendono sotto i 7°C, ma il record è del maggio 1957 con 3,6°C. In nessun altro caso, a partire dal 1951, la temperatura minima è scesa sotto i 5°C.

Le scarse piogge di maggio

Con maggio le piogge, già non particolarmente abbondanti nemmeno in autunno o inverno, si riducono ulteriormente e ne cadono in media appena 35 mm distribuiti in 5 giorni. E’ tuttavia l’ultimo mese prima dell’estate, salvo eccezioni, in cui si possono presentare periodi perturbati di più giorni, che da giugno ad agosto sono un’assoluta rarità. A partire da maggio prevalgono, però, le piogge a carattere locale e temporalesco.

Conclusioni sul meteo di maggio a Bari

Temperature mediamente dolci, scarse piogge, molto sole, un po’ di vento, il clima di maggio a Bari può apparire quasi ideale e certamente è spesso piacevole. Tuttavia non va dimenticata l’accentuata variabilità, con la possibilità, specie a inizio mese, di periodi più freschi; mentre da metà mese in poi, il rischio di condizioni meteo già estive, quindi con giornate di caldo intenso, aumenta sensibilmente.