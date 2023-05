Distante sia dal Mar Tirreno che da quello Adriatico, incastonata nei pressi della Valle del Tevere, tra le verdeggianti colline umbre, Perugia ha un clima che la dispone a improvvisi mutamenti meteo, potendo passare rapidamente da pomeriggi caldi e assolati a mattinate rigide, da periodi di tempo stabile ad altri freschi, ventilati e piovosi. Maggio, al pari di aprile, esalta queste caratteristiche di grande variabilità climatica, che poi nei mesi estivi tenderanno a smorzarsi per lasciare spazio a una maggiore stabilità atmosferica, intervellata da sporadici e passeggeri temporali.

Temperature: forte differenza tra giorno e notte

Durante i periodi soleggiati, l’escursione termica diurna è molto accentuata e può superare i 15 gradi. A notti e mattinate fresche possono seguire pomeriggi già caldi. Questa differenza termica tra giorno e notte è più marcata nella piana ai piedi della città, un po’ meno nel centro storico posto sulla collina.

In media, le temperature massime oscillano tra i 21°C delle zone più elevate e i 23°C della valle; le minime tra i 9-10°C della valle e i circa 11°C della città storica, con differenze che possono però essere notevoli da un giorno all’altro a seconda delle condizioni meteo prevalenti.

La prima parte del mese è, in genere, un po’ più fresca, mentre la finale può già assomigliare a un principio d’estate. Ma ci sono anni in cui questa regola statistica può anche invertirsi e fare più freddo a fine mese che all’inizio. Uno di questi casi è accaduto nel maggio 2013.

Variabilità climatica: temperature record

Maggio è il tipico mese in cui può fare già molto caldo, ma anche ancora relativamente freddo. Nel 2009 è stato tabilito il record di caldo con 35°C, mentre nel 1970 quello di freddo con -1,9°C. Negli ultimi 30 anni, però, la temperatura minima più bassa è stata di 2°C sopra zero.

Con i cambiamenti climatici in atto, è probabile che le gelate nel mese di maggio saranno sempre più un lontano ricordo, mentre episodi di caldo molto intenso diventeranno più frequenti.

La variabilità climatica si può registrare all’interno dello stesso mese o tra un mese e l’altro: a mesi di maggio molto caldi, praticamente estivi, con media delle temperature massime maggiore di 26°C, come ad esempio il 2003, 2009 e 2022, si contrappongono infatti mesi decisamente freschi, con temperature medie massime sotto i 18 o 19°C, come nel 1991, 1984 e 2019.

Variabilità climatica: piogge e temporali

La variabilità climatica non si esprime solo attraverso le ampie escursioni termiche diurne o tra un giorno e l’altro, ma anche attraverso periodi stabili e soleggiati, altri in cui, a causa di infiltrazioni fresche in quota, possono scoppiare i primi temporali di calore, ed altri freschi e perturbati, con fasi di maltempo che possono anche essere prolungate.

Mediamente, infatti, a Perugia in maggio cadono tra i 70 e gli 80 mm di pioggia distribuiti su 8 o 9 giorni. Significa che c’è una probabilità di pioggia in quasi un giorno ogni tre. Il minimo di precipitazioni estivo in questa zona, infatti, è poco pronunciato e limitato ai mesi di luglio e agosto.

Conclusioni sul meteo di maggio a Perugia

In conclusione, il clima di maggio a Perugia è contraddistinto da una certa variabilità, con alternanza di periodi già quasi estivi, o talvolta pienamente estivi, ed altri ancora freschi e piovosi che assomigliano più ad aprile o addirittura a marzo. Mediamente, tuttavia, il clima di maggio è ideale per trascorrere molte ore all’aperto, assai dolce e quasi caldo nelle ore centrali della giornata, un po’ fresco la notte a la prima mattina.