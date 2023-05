Il clima di maggio a Palermo è caratterizzato da situazioni meteo che possono essere molto differenti. Di norma le brezze di mare provenienti dal Tirreno allietano moltissimo la calura pomeridiana, rendendo dolcissimi i pomeriggi palermitani, ma quando soffia lo scirocco portando l’aria calda del deserto del Sahara in città, le temperature si possono impennare rapidamente e raggiungere valori vicini ai 40 gradi! Rispetto ad aprile diminuiscono molto le precipitazioni e le temperature aumentano in media di 3-4 gradi.

Temperature piacevoli, ma attenzione allo scirocco!

La media delle temperature massime a Palermo in maggio si pone poco oltre i 23°C, mentre le minime della notte si aggirano attorno ai 16°C. Come è tipico delle città con clima spiccatamente marittimo, l’escursione termica diurna è limitata, pertanto le notti sono molto miti.

Le giornate di pioggia sono poche, ma anche a Palermo in maggio si verificano periodi ancora freschi con temperature massime che rimangono sotto i 20°C. Addirittura nel maggio del 2019 la temperatura media mensile delle massime rimase al di sotto dei 20°C.

Normalmente, però, le temperature massime diurne si mantengono sopra i 20°C, nella maggior parte dei casi in un range compreso tra i 20 e i 25-26°C.

Ma quando soffia lo scirocco le temperature si possono innalzare improvvisamente a livelli estremi. E’ quanto avvenne nel maggio del 2020.

Ondate di caldo, temperature estreme e scirocco

Quanto successo a Palermo nel maggio del 2020 è un chiaro monito di quanto potrebbe aspettarci in un futuro molto vicino. A metà maggio del 2020 un’eccezionale evento di scirocco portò aria rovente dal Nord Africa fin su Palermo, e il termometro salì fino al valore record di 39,9°C nella zona dell’aeroporto di Punta Raisi. In città, nella zona costiera, la temperatura raggiunse 39,1°C, ma non si può escludere che in qualche punto cittadino non possa aver toccato i 40 gradi! La soglia dei 40 gradi potrebbe essere stata localmente toccata o superata anche durante l’ondata di caldo del maggio 1994.

Questi eventi di calura estrema sembrano avvenire con frequenza maggiore rispetto al passato. La soglia dei 35 gradi, infatti, è stata superata, seppur di poco, anche nel maggio del 2022 e in diverse altre occasioni.

Ma quando non soffia lo scirocco raramente le temperature si innalzano su livelli fastidiosi. Tornando al maggio del 2020, ben 26 giornate su 31 ebbero massime minori di 25°C, 3 maggiori di 38°C e due tra 25 e 30°C.

Piogge e record di freddo

Palermo ha un clima spiccatamente mediterraneo, con un marcatissimo minimo di precipitazioni estivo che inizia già in maggio. Le giornate con pioggia sono limitate in media a 4 o 5, in cui ne cadono complessivamente circa 30 mm. Le piogge sono pertanto sporadiche e irregolari, derivanti dal transito di deboli sistemi frontali o di qualche temporale. A inizio mese si possono ancora presentare in forma più organizzata e duratura, ma dopo metà mese divengono sempre più rarefatte.

I periodi instabili o perturbati, spesso contraddistinti dall’arrivo di venti da nord, possono essere relativamente freschi e le temperature minime notturne avvicinarsi in qualche caso ai 10°C. Al 1962 risale il record di freddo mensile di 8,6°C.

Conclusioni sul meteo di maggio a Palermo

Nel complesso, il clima del mese di maggio a Palermo, tolti i pochissimi giorni in cui può soffiare un caldissimo scirocco, e quelli non frequenti in cui può giungere aria più fredda da settentrione, si caratterizza per giornate ideali da passare all’aria aperta, in cui le brezze di mare mitigano la calura e le piogge sono una presenza rara. Attenzione però ai cambiamenti climatici in atto che potrebbero rendere più frequente lo stabilirsi già a maggio del caldo anticiclone africano sulla Sicilia.