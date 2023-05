Il mese di maggio a Napoli vede la definitiva transizione dalla stagione fredda a quella calda, seppur non manchi, specie a inizio mese, la possibilità di periodi caratterizzati da meteo fresco e perturbato. Le piogge tendono a farsi più irregolari e le perturbazioni atlantiche più sporadiche, mentre inizia il periodo dell’instabilità temporalesca. Nelle giornate soleggiate, le brezze di mare tendono ad allietare il clima cittadino durante il pomeriggio e a mantenere le temperature su valori molto piavevoli.

Temperature: inizia il viaggio verso l’estate

Maggio è il mese centrale della primavera e porta con sé un aumento delle temperature consistente rispetto ad aprile. L’aumento termico è graduale nel corso del mese, con una prima parte più fresca e un’ultima parte che assapora già d’estate. Le temperature medie mensili oscillano tra i circa 14°C delle minime notturne ai circa 23°C delle massime diurne. Periodi più freschi sono di solito associati a fasi perturbate o instabili, con correnti che giungono dall’Atlantico o da Nord-Est: in queste fasi si possono avere ancora temperature minime sotto i 10°C e massime attorno ai 15°C. Nei periodi più caldi, normalmente associati a rimonte dell’alta pressione africana, si possono già superare i 30 gradi.

Temperature estreme e record

Sebbene il clima di maggio a Napoli sia generalmente molto dolce, non freddo e non ancora troppo caldo, possono verificarsi episodi di relativo freddo o di caldo intenso anticipato.

Il record di freddo è stato stabilito il 2 maggio del 1962 con 2,9°C registrati all’aeroporto di Capodichino, tuttavia, in centro città il termometro, in quell’occasione scese appena a 8°C. Sempre a Capodichino, nel 2019 e nel 1987 si registrarono 5°C.

Il record di caldo risale al 7 maggio 1988 quando a Capodichino si toccarono 34,8°C, ma in centro città soltanto 31°C. Questi dati ci indicano che la periferia interna della città è soggetta sia a una maggiore escursione termica diurna sia a estremi più marcati rispetto al centro cittadino affacciato sul mare. Il mare svolge, infatti, un’azione mitigatrice sia sulle temperature minime che su quelle massime.

Piogge e temporali

Durante il mese di maggio le piogge sono ancora presenti ma cominciano a ridursi rispetto ai mesi invernali e della prima parte di primavera, sia in quantità che in frequenza. In media, durante il mese, cadono circa 60 mm di pioggia distribuiti su 6 giorni. Perturbazioni organizzate sono più probabili nella prima parte del mese, mentre più avanti prevalgono le piogge da temporali, di solito di breve durata.

Conclusione sul meteo di Napoli a maggio

Il clima di Napoli a maggio è caratterizzato da un aumento delle temperature consistente rispetto ad aprile e dal passaggio di perturbazioni più probabili a inizio mese, mentre le piogge tendono a diventare occasionali verso la fine. Nelle giornate soleggiate le brezze di mare allietano i pomeriggi napoletani e anche durante la notte le temperature sono solitamente abbastanza miti. Il caldo, di solito, non è ancora intenso, sebbene le ondate di caldo già estivo, con temperature che possono raggiungere o superare i 30 gradi, negli ultimi due decenni siano diventate più frequenti. Con maggio inizia anche il periodo della spiaggia e dei bagni di mare. Il mare, in realtà, è ancora un po’ freddo, ma non mancano le giornate da trascorrere in spiaggia a prendere il sole. Per chi non ama il freddo, ma è infastidito anche dal troppo caldo, maggio sembra proprio il mese dal clima ideale.