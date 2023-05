Il mese di maggio a Milano è caratterizzato da un notevole aumento delle temperature rispetto ad aprile, ma anche da un aumento delle piogge. In maggio, infatti, si ha un secondo massimo di precipitazioni dopo quello autunnale. Pertanto, sebbene le giornate calde e soleggiate siano frequenti, non mancano giornate piovose o caratterizzate da forte instabilità atmosferica, in cui si possono scatenare improvvisi temporali.

Maggio, Milano e la variabilità climatica

La variabilità caratterizza il meteo di maggio a Milano. Giornate perturbate e un po’ fresche con pioggia, si alternano ad altre molto soleggiate e già calde, ad altre ancora in cui, a causa di infiltrazioni d’aria fredda in quota, si scatenano temporali, talvolta anche forti e accompagnati da grandine o colpi di vento. Inoltre, il mese di maggio, di anno in anno, può avere caratteristiche assai diverse, e annate in cui il mese si presenta con una veste quasi estiva si alternano ad altre in cui il meteo è particolarmente instabile o perturbato e le temperature ancora fresche. Ad esempio, tra il fresco maggio del 2019 e il caldo maggio del 2022 la differenza di temperatura è stata di circa 5°C.

Temperature: primi sapori d’estate

Le temperature medie, in città, oscillano dai circa 13°C delle minime notturne ai circa 23°C delle massime diurne. Maggio è il mese in cui le temperature medie di Milano e Roma sono praticamente identiche, tuttavia a Milano la variabilità tra un giorno e l’altro è maggiore.

Nelle giornate soleggiate si superano con facilità i 25°C e negli ultimi anni sempre più spesso si verificati periodi con clima già estivo, con temperature massime vicine e in qualche caso superiori ai 30 gradi. Il record di caldo, di 35°C (34,9°C a Milano Centro e 35,5°C a Linate) è stato raggiunto nel maggio 2009. Nel maggio del 1957, a Linate, si è raggiunto il record di freddo con -0,8°C. A Milano centro, però, nel mese di maggio, almeno negli ultimi due secoli e mezzo, non è mai stata registrata una gelata e la temperatura più bassa è stata di 3°C.

Come in tutte le grandi città, tra il centro e la periferia le differenze possono anche essere notevoli, sia in termini di temperature che di precipitazioni. Il centro città soffre molto l’isola di calore, per cui le temperature della notte rimangono spesso 2 o 3 gradi più elevate rispetto alla periferia. Per quanto riguarda le precipitazioni, i fronti temporaleschi spesso sfiorano solo il centro cittadino colpendo maggiormente le aree della cintura urbana settentrionale o occidentale.

Piogge e temporali: maggio è il terzo mese più piovoso dell’anno

A maggio a Milano cadono in media circa 100 mm di pioggia distribuiti in 9 o 10 giorni. Solo a ottobre e novembre piove più che a maggio. Le piogge sono causate sia dal transito di perturbazioni atlantiche che da linee d’instabilità temporalesca. I temporali possono presentarsi anche in forma intensa e accompagnati da grandine o colpi di vento. In qualche raro caso si possono verificare anche delle trombe d’aria.

Ondate di caldo e di freddo

Negli ultimi anni è sempre più frequente il verificarsi di ondate di caldo già nel mese di maggio. Le ondate di caldo sono di solito associate a lunghi periodi di alta pressione che rendono secco il suolo e al successivo arrivo dell’anticiclone africano. Temperature elevate si possono raggiungere anche quando soffia il Föhn, il vento che scende dalle Alpi, ma in questo caso il vento e la scarsa umidità rendono meno intensa la percezione di caldo.

Vere e proprie ondate di freddo sono rare, ma in qualche caso è successo a inizio maggio di avere temperature incredibilmente basse. Il 4 maggio 1991, ad esempio, la temperatura massima si fermò ad appena 8°C. Temperature massime minori di 10°C sono però rarissime, mentre nel caso di giornate di pioggia non è improbabile avere massime minori di 15°C.

Conclusioni sul meteo di maggio a Milano

In conclusione, il clima di maggio a Milano è caratterizzato da una certa variabilità, con prevalenza di giornate soleggiate e simil estive rispetto a quelle piovose e ancora un po’ fresche. Maggio è un mese da vivere all’aria aperta, sia a Milano che nei suoi dintorni. Anche in Brianza e nella zona dei Laghi, infatti, il clima di maggio è particolarmente piacevole, sebbene occorra fare attenzione al possibile verificarsi di improvvisi temporali.