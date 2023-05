Se aprile è il mese che fa da ponte tra la stagione fredda e quella calda, maggio traghetta Genova verso l’estate, ma il completamento della transizione si ha soltanto a giugno avanzato. Perché a Genova il clima è fortemente mitigato dalla presenza del Mar Ligure, che è un mare profondo che si scalda lentamente, per cui a maggio e in parte anche a giugno, le temperature risentono della frescura marittima.

Rispetto ad aprile, però, la presenza di nubi basse marittime diminuisce e le giornate soleggiate prendono il sopravvento. Le piogge sono ancora presenti in forma organizzata, derivanti cioè da perturbazioni, ma nel corso del mese si fanno più frequenti quelle che scaturiscono da temporali pomeridiani.

Temperature non ancora estive

L’influenza del mare si manifesta nelle temperature massime, che a maggio sono dolci ma quasi mai molto calde. La media delle temperature massime è, infatti, poco superiore ai 21°C e non è raro che la massima di giornata si raggiunga in tarda mattinata prima che si alzi la brezza. La differenza tra temperature minime e massime è ridotta, per cui le notti sono miti e la media delle temperature minime è attorno ai 15°C.

A inizio mese, anche in presenza di giornate soleggiate, se soffia la brezza dal mare non è raro che le temperature massime rimangano al di sotto dei 20°C, mentre quando soffiano i venti di terra la temperatura può già salire su valori attorno ai 25°C. Di notte, anche nei periodi freschi, è assai raro che si verifichino minime al di sotto dei 10°C.

Caldo anticipato, freddo tardivo e temperature estreme

Maggio, a Genova, non è mai un mese estivo, nemmeno nelle annate più calde. Anche il mese di maggio più caldo mai registrato in città, quello del 2003, ha avuto una temperatura media massima di 24°C, cioè simile a quella che è la temperatura diurna mensile normale a Firenze.

Si possono però verificare brevi periodi di caldo estivo e il record di temperatura più elevata si è registrato nel maggio 2022 con 32,8°C.

Ma in certe annate maggio può presentarsi anche con il suo volto fresco e perturbato, con temperature medie massime ben inferiori ai 20°C. Alcuni celebri mesi di maggio umidi, piovosi e freschi sono stati quelli del 1984, 1991, 2013 e 2019. Nelle giornate di pioggia e con vento di tramontana, soprattutto a inizio mese, ci possono esserre ancora giornate con temperature massime minori di 15°C, mentre di notte il termometro non scende mai eccessivamente. Il record di freddo risale al 5 maggio 1991 con 5°C.

Piogge e temporali

Il clima di Genova ha caratterstiche mediterranee, cioè con precipitazioni abbondanti nella stagione fredda e scarse in quella calda. Ma maggio, essendo un mese di transizione verso l’estate, presenta ancora precipitazioni abbastanza regolari, anche se meno rispetto ai mesi precedenti. In media cadono circa 70-80 mm di pioggia distribuiti in 7 giorni. Le piogge si possono presentare sia a causa del transito di perturbazioni atlantiche, sia per instabilità temporalesca diurna quando è presente aria fredda in quota. Raramente, in maggio, le piogge si presentano con forte intensità prolungata, tutt’al più si possono verificare dei brevi forti acquazzoni temporaleschi.

Conclusioni sul meteo di maggio a Genova

In conclusione, il meteo di maggio a Genova è caratterizzato da tante giornate dal clima doce e relativamente caldo, con brezze di mare pomeridiane e notti miti. Non mancano periodi dalle caratteristiche estive, di solito di breve durata, e nemmeno periodi freschi e perturbati, con piogge e temporali, che in certe annate possono anche essere frequenti. Maggio è il mese in cui si apre la stagione balneare, ma l’acqua marina ancora fredda non invita ai bagni in mare se non i più coraggiosi.