Se ad aprile a Firenze prevale ancora una marcata variabilità climatica, con maggio la primavera mostra il suo volto più stabile e tendennte al caldo, sebbene possano non mancare periodi ancora un po’ freschi o perturbati, soprattutto nella parte iniziale del mese. A giornate normalmente già calde, fanno però da contraltare notti che non di rado sono ancora fresche, con temperature che non di rado scendono sotto i 10°C durante le ore più fredde.

Temperature: un mix di notti fresche e giorni caldi

Le notti e le prime ore del mattino non di rado sono fresche e quasi fredde, mentre durante il giorno, se splende il sole, le temperature salgono già con una certa frequenza sopra i 25°C. Durante i periodi nuvolosi o perturbati, l’escursione termica diurna si riduce notevolmente, le notti sono più miti ma di giorno fa meno caldo e non sono rare giornate con temperature massime ancora sotto i 20°C.

La variabilità delle temperature può essere, pertanto, notevole, ma in media, le minime della notte oscillano attorno ai 12°C e le massime del giorno attorno ai 24°C.

Ondate di caldo, freddo e temperature record

Durante le giornate più fredde si possono avere ancora giorni con temperature massime sotto i 15°C, soprattutto in caso di pioggia, o con temperature minime attorno ai 5°C quando giunge aria fredda da Nord. Celebri mesi di maggio assai freschi sono stati quelli del 1991 e del 2019. Nel 2019 si toccò una minima di 3°C, mentre nel 1991 dei primi 10 giorni del mese ben 6 ebbero una temperatura massima minore di 15°C e piovve in tutti i primi 12 giorni del mese. Il record di temperatura minima, all’aeroporto di Peretola, risale al 1962 e al 1970 con 1°C. In centro città però, normalmente, le temperature notturne sono un po’ più alte rispetto a quelle dell’aeroporto e scendere sotto i 5°C è molto difficile.

Ma in maggio i periodi miti o già caldi prevalgono su quelli freschi. Nella maggior parte degli anni il mese presenta quasi sempre giornate con temperature massime sopra i 20°C e talvolta ondate di caldo anticipate dal sapore già estivo, in cui non solo fa caldo di giorno, ma anche le notti sono assai miti.

Celebri mesi di maggio caldi, caratterizzati dalla stabile presenza dell’anticiclone africano, sono stati quelli del 2003, 2009 e 2022, in cui le temperature medie massime hanno superato i 27°C e in cui in diverse giornate si sono superati i 30 gradi. Il record di caldo mensile è stato raggiunto il 27 maggio del 2022 con 36,1°C.

Piogge e temporali

In maggio le piogge si presentano ancora con una certa regolarità e possono scaturire sia da perturbazioni organizzate, in genere provenienti dall’Atlantico, sia da locale instabilità temporalesca. In media cadono circa 70 mm distribuiti su 8 giorni, ma da un anno all’altro sia la quantità che la frequenza della pioggia può differire notevolmente. Ad anni secchi, come fu ad esempio il 2022 o il 2003 in cui non piovve quasi mai, si contrappongono anni in cui può piovere più di un giorno ogni due, come ad esempio il 1991 o il 2019.

Conclusioni sul meteo di maggio a Firenze

Per concludere, il clima di maggio a Firenze è caratterizzato da ampie escursioni termiche tra notte e giorno, temperature diurne già elevate, spesso molto piacevoli, qualche volta già molto calde, e molte giornate luminose e soleggiate. Non mancano però i periodi perturbati o instabili e la possibilità di qualche giornata ancora fresca, con pioggia o vento.

Non va dimenticato che da un anno all’altro le condizioni meteo prevalenti possono essere molto differenti, per cui a mesi di maggio caldi e molto soleggiati, se ne contrappongono altri con una prevalenza di giornate instabili e con piogge abbastanza frequenti.