Maggio a Campobasso è il mese in cui esplode finalmente la primavera. Ad aprile le condizioni meteo risentono ancora dell’influenza della stagione fredda, con ondate di freddo tardive che sono tutt’altro che infrequenti. Ma con maggio, anche ai 700 metri di quota del capoluogo molisano, le condizioni meteo spesso umide e ancora fresche, talvolta fredde, che contraddistinguono aprile, lasciano spazio a prevalenti giornate miti e, qualche volta, persino calde.

Temperature: un primo passo verso l’estate

Il clima di maggio di Campobasso assomiglia molto a quello che si ha in aprile in molte località italiane poste a bassa quota, infatti, la media delle temperature massime rimane ancora al di sotto dei 20°C. Rispetto ad aprile, però, le temperature medie aumentano di circa 4 gradi e mezzo. La media delle temperature massime è attorno ai 19,5°C, quella delle minime attorno agli 11°C. Si tratta di temperature più basse, per quanto riguarda le massime diurne, di tutti i capoluoghi di regione italiani con l’eccezione di Potenza, e questo a causa della quota elevata a cui si trova la città molisana.

Rispetto alla media, la variabilità tra una giornata e l’altra può essere pronunciata. Periodi ancora freschi, in cui le temperature massime rimangono sotto i 15°C, sono ancora relativamente frequenti e si presentano di solito quattro o cinque volte in un mese, all’incirca lo stesso numero di volte in cui si ha una temperatura pari o maggiore di 24°C. La stragrande maggioranza delle giornate è quindi mite ma non ancora calda.

Le temperature minime scendono ancora con una certa frequenza sotto i 10°C, ma raramente sotto i 5°C. Le notti sono quindi fresche, ma non più fredde come fino ad aprile, salvo eccezioni.

Temperature record

La temperatura più alta è stata raggiunta il 26 maggio del 2009, durante una delle più forti ondate di caldo che abbiano mai colpito in maggio il Centro Italia, ed è pari a 31,2°C. La temperatura minima assoluta è stata raggiunta nel maggio 1962 con -1,4°C. Ma le gelate sono rarissime e a partire dal 1991 la temperatura più bassa mai registrata è stata esattamente di 0°C raggiunta il 4 maggio del 2014.

Ondate di freddo tardive

Campobasso, a maggio, può ancora essere soggetto a ondate di freddo tardive, ma non risultano nevicate in città durante questo mese almeno negli ultimi 50 anni. Tuttavia, più indietro nel tempo è probabile che sia accaduto. Più o meno un anno ogni tre si verifica una giornata con temperatura massima sotto i 10°C e ancor più spesso con minima sotto i 5°C.

Mesi di maggio complessivamente freddi, con temperature medie massime minori di 15°C, si sono avuti nel 1991 e nel 2019.

Primi caldi ancora moderati

Del maggio 2009 è l’ondata di caldo più forte che abbia mai colpito Campobasso in maggio. L’eccezionalità di quell’evento non è data soltanto dal record assoluto di 31,2°C e di altre tre giornate con massime pari o oltre 30°C, ma anche da ben 5 notti in cui la temperatura non è scesa sotto i 20°C, che in gergo vengono dette “notti tropicali”. A partire dal 1991 solo in due altre occasioni si sono registrate minime maggiori di 20°C in maggio.

Un’altra forte ondata di caldo si verificò nel 2015, con due massime sopra i 30 gradi e una minima sopra i 20. Altri mesi di maggio molto caldi sono stati quelli del 2003 e del 2022 in cui, per lunghi periodi, si sono registrate temperature di stampo estivo.

Piogge e temporali



Campobasso presenta un regime delle piogge quasi mediterraneo, con un minimo estivo non troppo accentuato e un altrettanto poco accentuato massimo tra tardo autunno e inizio inverno. In maggio comincia il calo delle precipitazioni e in media cadono circa 50 mm di pioggia distribuiti in 7 o 8 giorni. Con maggio inizia anche la stagione dei temporali, che talvolta possono portare grandine o anche gragnola, cioè un tipo di meteora intermedia tra la grandine e la neve.

Conclusioni sul meteo di maggio a Campobasso

Il clima di maggio a Campobasso, in maggio, è ancora un lontano parente di quello estivo, ma i primi caldi cominciano ad affacciarsi e qualche volta, per alcuni giorni, ci possono essere anticipi d’estate. Rispetto ad aprile, la virata verso la stagione calda è netta, ma la variabilità è ancora accentuata e ritorni di freddo tardivo, specie a inizio mese, sono ancora da mettere in conto. Tuttavia, nella maggior parte dei giorni si ha a che fare con condizioni meteo gradevoli che ben dispongono alla vita all’aria aperta.