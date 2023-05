Le recenti alluvioni che hanno colpito l’Emilia orientale e la Romagna sono state causate da una situazione meteo peculiare: un fronte in occlusione sul Nord Adriatico, pertanto stazionario per molte ore, e l’effetto stau che le correnti cicloniche hanno provocato impattando sui monti dell’Appennino, hanno creato quel mix che ha portato a piogge eccezionali.

L’evento meteo, tanto più se straordinario, è di per sé unico, ma può essere indicativo di una caratteristica climatica di una determinata zona, in questo caso del fatto che in questa parte d’Italia la primavera è una stagione piovosa.

A Torino maggio è il mese più piovoso dell’anno, a Bologna e in Emilia no, ma il trimestre aprile-giugno presenta il secondo picco di precipitazioni annuali dopo quello autunnale.

Maggio, quindi, non è inusuale che a Bologna presenti piogge anche abbondanti, per quanto molto raramente come quelle dell’inizio di maggio 2023.

Il mese si caratterizza, però, anche per un elevato numero di giornate già calde e soleggiate e non sono rari periodi praticamente estivi con temperature massime comprese tra 25 e 30 gradi.

Temperature: inizia la stagione del caldo

A maggio si completa definitivamente la transizione dalla stagione fredda a quella calda e i periodi di caldo anche intenso, raramente già fastidioso, negli ultimi anni si sono presentati con una certa frequenza. In media, le temperature massime del giorno si aggirano tra i 23 e 24°C, le minime della notte attorno ai 13°C.

Come tutti i mesi di transizione, maggio presenta una marcata variabilità climatica, per cui giornate o periodi di più giorni freschi, talvolta piovosi, si alternano ad altri già caldi, praticamente estivi. Nel caldissimo maggio del 2022 per ben 7 volte la temperatura massima è stata di 30 o più gradi. Al contrario, nel maggio del 1991, nei primi 15 giorni del mese solo due volte si sono superati i 20 gradi.

Ondate di freddo e di caldo e temperature estreme

Fino ad aprile possono giungere a Bologna vere e proprie ondate di freddo anche con neve. A maggio la neve in pianura, almeno al nostro tempo, è un evento che sa di miracoloso, ma il 5 maggio del 2019 una forte ondata di freddo colpì l’Emilia-Romagna con nevicate fino a quote di bassa collina e a Bologna alle 2 del pomeriggio la temperatura era di appena 7°C!

Il record di temperatura minima risale, però, al primo maggio 1976 quando si registrarono 0,8°C.

Più spesso Bologna a maggio fa già i conti con giornate calde. Mesi di maggio come quelli del 2003, 2009 e 2022 hanno avuto caratteristiche quasi del tutto estive, con molte giornate sopra i 25°C e qualcuna sopra i 30°C. Il record di caldo è del 25 maggio 2009 quando si raggiunsero 34,9°C.

Non si può considerare una legge assoluta, ma un maggio caldo spesso predispone a un’estate calda almeno nella prima parte, perché se un terreno secco e già caldo tenderà a scaldarsi ulteriormente con il persistere di giornate soleggiate. Se a inizio estate, invece, il terreno è umido e fresco, una parte dell’energia solare verrà spesa per asciugare il terreno e scalderà meno l’aria.

Piogge e temporali: possibili fenomeni estremi

Come in aprile, anche in maggio sono possibili fenomeni meteorologici molto intensi o estremi, come ci ricordano le alluvioni di maggio 2023. Ma non c’è solo la possibilità di piogge abbondanti e prolungate, ma anche di brevi ma cattivi temporali che possono portare grandinate, raffiche di vento e, molto raramente, trombe d’aria.

Nella maggior parte dei casi, però, piove in forma moderata e in media, durante il mese, cadono 60 mm di pioggia distribuiti su 8 giorni.

Conclusioni sul meteo di maggio a Bologna

Nel complesso, il clima di maggio a Bologna risulta gradevole, non ancora troppo caldo da essere fastidioso, ma non più freddo come può essere ancora in aprile. La maggioranza delle giornate presenta temperatura maggiori di 20 gradi ma minori di 27, pertanto ideali per la vita all’aperto e le notti oscillano tra il fresco e il mite. Un mese da vivere all’aria aperta, ma senza dimenticare la possibilità di imbattersi in giornate piovose e fresche.