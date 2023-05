Cagliari, dopo Palermo, è il capoluogo di regione con le temperature medie più alte in Italia. A Cagliari, ancor più che a Palermo o altre città della Sicilia, il clima non è solo caldo ma quasi arido. Le piogge, già blande, tutt’al più moderate, si concentrano nei mesi invernali e fino ad aprile, per riprendere a settembre inoltrato. Tra maggio e metà settembre si ha il minimo di precipitazioni. Questo regime delle piogge è praticamente opposto a quello che abbiamo visto a Torino.

Le giornate di maggio si caratterizzano per la grande luminosità, spesso sono ventilate e con temperature elevate ma non ancora pienamente estive. Le notti possono essere ancora un po’ fresche, ma in genere già miti.

A maggio, a inizio mese è ancora possibile, quasi probabile, il transito di alcune perturbazioni e la caduta di un po’ di pioggia. Ma col prosieguo del mese le piogge si fanno sempre più rarefatte.

Temperature: caldo non ancora estivo

Rispetto ad aprile, le temperature salgono di circa 4°C, pertanto, le temperature massime del giorno si attestano attorno ai 24°C, le minime della notte attorno ai 14°C. Si tratta di valori molto piacevoli, ma naturalmente queste temperature ideali non si presentano tutti i giorni.

Essendo un mese di transizione verso l’estate, a maggio la variabilità climatica può essere consistente e portare giornate già molto calde, quando arriva l’anticiclone africano, o ancora fresche, quando arriva aria da Nord.

La brezza di mare è un altro elemento tipico del clima di Cagliari in questo periodo dell’anno. La terraferma che si scalda più velocemente della superficie marina crea quel divario pressione che permette all’aria di mare di raggiungere la costa e di mitigare le temperature diurne.

Temperature record e ondate di caldo

Nel maggio 2015 in alcune zone della Sardegna si superò la soglia dei 40 gradi. A Cagliari quell’anno non si andò sopra i 33 gradi, valore molto elevato ma non record. Il record assoluto di temperatura massima mensile risale al 23 maggio 2006 con 34,6°C. Nel maggio 2022 si sono toccati 34,2°C.

Al di là delle temperature massime assolute, a Cagliari in alcuni anni, le temperature massime del giorno per lunghi periodi possono già presentare valori praticamente estivi, compresi tra 25 e 30°C.

Ci possono però essere anche mesi di maggio più freschi, con diverse giornate in cui le temperature massime si mantengono sotto i 20°C, mentre le minime, in qualche caso, possono scendere sotto i 10°C. Il maggio 1991 è stato mediamente il più freddo degli ultimi 50 anni, ma la temperatura minima più bassa è stata raggiunta nel maggio 1987 con 4,8°C.

Piogge: inizia il periodo più secco

Con il mese di maggio inizia il periodo secco estivo che si protrae fino a settembre. Mediamente, durante il mese cadono 20 mm di pioggia distribuiti in appena 4 giorni. Molti mesi di maggio presentano precipitazioni davvero esigue, sotto i 10 mm, alcuni, invece, sono abbastanza piovosi, con precipitazioni maggiori di 50 mm. Il maggio 2022 è stato assai particolare, perché molto caldo ma anche piovoso.

Conclusioni sul meteo di maggio a Cagliari

Il meteo di Cagliari a maggio è caratterizzato da un clima ancora un po’ variabile ma tendente al caldo. Le giornate di sole prevalgono su quelle nuvolose e quelle piovose sono rare. Il regime delle brezze mitiga la calura nelle ore centrali del giorno, mentre di notte e all’alba c’è spesso un po’ di frescura. Con maggio inizia anche la stagione balneare: il clima è già ideale per trascorrere le ore in spiaggia, ma la temperatura dell’acqua del mare è ancora un po’ fresca per i bagni.