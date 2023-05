La primavera triestina segna un deciso distacco dal clima invernale e si contraddistingue per la cessazione del fenomeno della bora che avviene già nel mese di aprile. Con maggio si ha uno step successivo e deciso verso la definitiva consacrazione della stagione estiva.

Rispetto ad altre città marittime, Trieste ha una maggiore escursione termica tra inverno ed estate, pertanto, l’incremento termico tra marzo e giugno è consistente, attorno ai 12°C. Le temperature medie da marzo a giugno passano, infatti, da circa 10°C a circa 22,5°C. Da un mese all’altro, le differenze superano i 4°C e tra aprile e maggio sono di circa 4,5°C.

Questo forte incremento termico non è però lineare, ma prosegue a fasi di impennate termiche e di ritorni di fresco. La primavera, pertanto, è una stagione molto dinamica e le considerazioni climatiche fatte per il mese di aprile valgono anche in maggio; con l’importante differenza che le giornate molto miti o già calde prevalgono su quelle ancora fresche, il tutto però in un contesto che si mantiene molto dinamico e variabile.

Il clima di Trieste a maggio: le temperature

A maggio le temperature massime del giorno si portano quasi costantemente sopra i 20°C, determinando l’avvio della stagione calda. La media delle temperature massime si pone poco sopra i 22°C, mentre quella delle minime della notte tra 14 e 15°C. Nei quartieri che risalgono le pendici del Carso questi valori sono un po’ più bassi, specie per quanto riguarda le minime della notte. Di giorno, nelle condizioni di alta pressione, quando soffiano le brezze dal mare, la cui superficie è ancora un po’ fredda, talvolta può fare più caldo nelle zone più interne che lungo la costa. In queste situazioni non è esclusa la possibilità di formazione di qualche fugace banco di nebbia marittimo.

Temperature: range di variabilità e record

Normalmente, anche nelle notti più fredde, le temperature minime non scendono sotto i 10°C, ma il record è di 3,8°C e risale al 1957. Nella maggior parte dei casi le temperature minime oscillano tra i 12 e i 17°C.

Di giorno, nelle giornate più calde, di solito non si superano i 27 o 28°C, ma il record è di 32,2°C registrato nel 2003. Nella maggior parte dei casi i valori sono compresi tra 19 e 25°C.

Ondate di caldo e periodi freschi

Mesi di maggio come quelli del 2003 e del 2022 hanno avuto lunghi periodi soleggiati e con temperature massime sopra i 25°C, assomigliando molto a un po’ fresco mese di giugno.

Al contrario, altri mesi sono stati caratterizzati da meteo molto instabile e fresco, più simile a quello tipico di aprile, con diverse notti con minime sotto i 10°C e giorni con massime sotto i 15°C. Negli ultimi 50 anni i mesi di maggio più freschi sono stati quelli del 1984, 1991 e 2019.

Piogge e temporali

Come in quasi tutto il resto del Nord Italia, anche a Trieste non c’è il minimo di precipitazioni in concomitanza con la stagione calda, caratteristica del clima mediterraneo; anzi, i mesi meno piovosi sono quelli invernali (trimestre gennaio-marzo). A maggio cadono in media circa 80 mm di pioggia distribuiti in 9 giorni. Con maggio si fanno più frequenti i temporali, in quanto aumentano i contrasti termici tra le temperature del suolo e quelle in quota, per cui le piogge possono derivare sia dal transito di perturbazioni che da instabilità locale pomeridiana.

Conclusioni sul clima di maggio a Trieste

Con maggio a Trieste prende avvio la stagione calda, le giornate si allungano e quelle soleggiate e molto miti prevalgono, nella maggior parte degli anni, su quelle nuvolose e piovose o fresche. Ma non è ancora estate, e periodi perturbati, anche di più giorni, sono tutt’altro che insoliti. Le piogge sono abbastanza abbondanti e si verificano quasi un giorno ogni tre, pertanto un piccolo ombrello in borsa può non guastare. Ma se pensate di visitare Trieste per vivere l’ebbrezza della bora, non andateci in maggio!