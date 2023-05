L’Aquila, capoluogo regionale dell’Abruzzo, si trova in una conca a circa 700 metri sul livello del mare ed è circondata da alte montagne che superano i 2000 metri di altezza. Il suo clima è influenzato dalla sua posizione geografica e presenta ampie escursioni tra giorno e notte un po’ in tutte le stagioni, ma più accentuate nel semestre caldo.

In maggio il clima dell’Aquila è ancora fresco durante la notte, mentre di giorno è spesso già molto mite. Ma possono giungere ancora ondate di freddo dalle caratteristiche invernali, con la neve che può cadere fin nei dintorni della città e, in casi eccezionali, persino in città. Variabilità e dinamicità sono dunque due parole chiave del meteo di maggio all’Aquila.

Temperature: dal freddo al caldo

Rispetto ad aprile le temperature medie salgono di 4 o 5°C, le massime si portano attorno ai 21-22°C, mentre le minime della notte si attestano attorno gli 8°C.

La differenza tra le giornate più calde e quelle più fredde è però notevole, tanto che, talvolta, si registrano ancora temperature massime sotto i 10°C, solitamente in caso di maltempo; ma sono già possibili giornate in cui si superano i 30°C.

Le temperature record, negli ultimi 30 anni, oscillano tra 0°C di minima assoluta raggiunti nel 2004 e nel 2012 e 33°C di massima assoluta toccati nel 2009. Questi valori possono cambiare leggermente a seconda della zona della città in cui si effettuano le rilevazioni termometriche.

Neve a maggio: rarissima, non impossibile

Le ondate di freddo tardive, che portano neve fino nelle valli interne dell’Abruzzo, in maggio sono rare ma non impossibili. A inizio maggio 2019 la neve arrivò ad imbiancare alcuni paesi della provincia aquilana fino a circa 800 metri di quota, ma non L’Aquila città. Una nevicata sull’Aquila si ebbe invece nel maggio del 1984. Un altro evento nevoso si registrò nel maggio del 1957.

Anticipi d’estate sempre più frequenti

Nell’ultimo ventennio i periodi caldi, semi-estivi e soleggiati, hanno prevalso su quelli freddi e perturbati, tanto che la temperatura massima media è salita di circa 1°C rispetto ai periodi precedenti, portandosi attorno ai 22°C e nei mesi di maggio del 2003 e del 2009 ha toccato i 25°C.

Piogge, temporali e grandine

Durante il mese di maggio le piogge cominciano a diminuire rispetto ad aprile per raggiungere il minimo estivo tra luglio e agosto. Mediamente cadono circa 55 mm di pioggia distribuiti in 9 giorni.

La posizione geografica dell’Aquila fa sì che spesso i fronti perturbati impattino contro le montagne e lascino la città in parziale ombra pluviometrica, per cui raramente si verificano precipitazioni molto intense. Tuttavia, in maggio prende l’avvio la stagione dei temporali, che possono portare forti acquazzoni concentrati in breve tempo. In alcuni casi i temporali possono essere accompagnati da grandine, anche abbondante e grossa. Un evento di questo tipo si verificò nel maggio del 2020.

Conclusioni sul meteo dell’Aquila a maggio

In conclusione, il meteo di maggio all’Aquila presenta caratteristiche molto variabili e dinamiche, con possibilità di giornate già calde, persino oltre 30 gradi, ma anche con improvvisi ritorni di freddo, più probabili nella prima parte del mese. Le piogge sono abbastanza frequenti, quasi un giorno su tre in media, ma di solito non abbondanti. Tuttavia, i temporali possono portare forti acquazzoni di breve durata. E’ il mese che precede l’avvio dell’estate, ma che ancora può presentare qualche rigurgito della stagione fredda.