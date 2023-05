Stretta nel fondo di una valle incastonata tra alte montagne, la città di Aosta presenta anche in maggio, come in aprile, un clima contraddistinto da forti oscillazioni a seconda delle dinamiche meteo contingenti e, in caso di cieli sereni e mancanza di vento, da forti differenze di temperatura tra la notte e il giorno.

Il Föhn, vento che scendendo dai monti si riscalda, rimane una peculiare caratteristica del clima di Aosta, e permette improvvisi aumenti della temperatura, ma, quando smette di soffiare, altrettanto rapide diminuzioni.

Aosta non è una città molto piovosa, perché i fronti occidentali scaricano gran parte della loro umidità sul versante alpino sopravvento, cioè quello francese, ma in maggio inizia la stagione dei temporali che dai monti possono sconfinare fin nel fondovalle e portare brevi acquazzoni.

In maggio normalmente le giornate si presentano già molto miti, con temperature diurne spesso sopra i 20°C, ma la possibilità di ondate di freddo tardive anche di forte intensità è da non scartare, tanto che in passato, in maggio, si sono verifcate persino delle nevicate con accumulo al suolo. Nevicate così tardive sono però da considerarsi molto improbabili e sono quasi 50 anni che non si verificano.

Temperature: l’inizio della stagione calda a singhiozzo

Con giornate in cui la temperatura massima diurna si porta in media a circa 22°C, si può ben dire che anche ad Aosta con maggio inizi la stagione calda, con tutte le cautele del caso. Non sono rare, infatti, giornate in cui la temperatura massima rimane ben al di sotto dei 15°C e in qualche caso anche dei 10°C; ma nemmeno giornate in cui superano i 25°C. Il clima di Aosta, a livello di temperature, è un continuo saliscendi.

Le temperature minime medie si attestano attorno ai 9°C, ma valori fino a 5°C sono tutt’altro che inusuali e qualche volta, raramente, si può scendere ancora sotto zero.

Nevicate tardive

Abbiamo accennato alla possibilità di neve anche in maggio. L’ultimo episodio con accumulo è datato 4 maggio 1975, quando all’aeroporto di St. Christophe, nei pressi della città, si misurarono 12 cm di neve al suolo. Nevicate con accumulo al suolo si verificarono a inizio maggio 1945. La neve in maggio è quindi un evento raro, che con i cambiamenti climatici in atto potrebbe diventare ancora più raro, ma non impossibile.

Ondate di caldo

Se può fare ancora parecchio freddo, può fare però anche già molto caldo. Più volte negli anni si sono verificati giorni con temperature massime oltre i 30°C e periodi di più giorni con massime sempre oltre i 25°C. Il caldo può arrivare o per l’estensione di un promontorio di alta pressione subtropicale e durare diversi giorni, o per l’arrivo del Föhn, e in questo caso, di solito, ha letteralmente le ore contate. Del vento di Föhn abbiamo parlato più diffusamente nell’articolo dedicato al clima di aprile.

Temperature record

Ad Aosta, a causa della posizione geografica della città e della conseguente relativa continentalità del suo clima, la differenza tra le temperature minime e massime assolute è molto consistente e supera spesso i 35 gradi e qualche volta anche i 40! In maggio la forbice è di 34,7°C, in quanto la temperatura minima assoluta è di -0,7°C registrati nel 2019, mentre la massima è di 34°C registrati nel 2022 durante uno dei mesi di maggio più caldi della storia aostana.

Piogge e temporali

Con maggio inizia la stagione dei temporali, che possono giungere abbastanza improvvisamente dai monti, ma in genere ad Aosta non piove moltissimo e lo fa principalmente quando le perturbazioni riescono a invorticarsi e a giungere con venti da sud-ovest o sud-est. Il clima è quindi tendenzialmente secco quando il vento soffia da ovest, umido quando soffia da est. In media, in maggio, cadono meno di 50 mm di pioggia distribuiti in 7 o 8 giorni.

Conclusioni sul meteo di maggio ad Aosta

Maggio, ad Aosta, è un mese in cui la primavera si esprime all’ennesima potenza. Le temperature salgono e raggiungono valori molto piacevoli durante le ore centrali del giorno, ma la variabilità termica è molto accentuata e non ci si deve sorprendere se capitano giornate ancora decisamente fresche, di solito coincidenti con ondate di maltempo, o se la notte fa ancora un po’ freddo. Anticipi di estate sono possibili, ma di solito durano poco. Inizia la bella stagione, sì, ma un po’ col freno tirato.