Se aprile è il mese in cui ad Ancona si abbandona con gradualità la stagione fredda, a maggio si afferma definitivamente la stagione calda, ma anche questa gradualmente e non senza qualche ultimo ripensamento.

La differenza tra aprile e maggio è netta e si evidenzia con il ribaltamento di un dato: ad aprile circa 3 giornate su 4 registrano una temperatura massima minore di 20°C; a maggio il dato si inverte e sono le giornate con temperatura massima pari o maggiore di 20°C a presentarsi circa 3 volte su 4.

Tuttavia, tra aprile e maggio esistono anche molte somiglianze, a cominciare dalla propensione all’estrema variabilità meteorologica, per cui periodi stabili si alternano ad altri instabili o perturbati, periodi caldi ad altri ancora freschi. E la variabilità può interessare anche la singola giornata, quando, ad esempio, improvvisi temporali, che in maggio iniziano a diventare più frequenti, rompono la calma pomeridiana; o quando da nord giungono improvvise e fredde saccature polari; o, infine, quando comincia a soffiare il garbino che innalza di botto le temperature o si afferma il caldo anticiclone africano.

Tutte situazioni che si possono presentare sia ad aprile che a maggio, con la differenza che a maggio le temperature sono in media 4 o 5 gradi più alte.

Le temperature

A maggio le temperature di Ancona virano decisamente verso il caldo, anche se i periodi freschi sono tutt’altro che improbabili come insegna il maggio del 2019. Le temperature medie variano dai circa 14-15°C della minima (normalmente notturna) ai 21-22°C della massima diurna.

La soglia dei 20°C viene raggiunta o superata circa 3 volte su 4, mentre quella dei 25°C solo una volta ogni 5 giorni. Di notte, normalmente non si scende sotto i 10°C (negli ultimi 15 anni solo nel 5% dei casi si sono avute minime inferiori), il range di valori minimi più probabile è compreso tra 12 e 18°C. Le temperature minime diminuiscono mediamente di un paio di gradi immediatamente fuori Ancona, lungo la costa a nord della città o nell’immediato entroterra collinare.

In alcuni casi, quando le notti sono serene, senza vento e l’umidità bassa, l’irraggiamento può abbassare moltissimo le temperature notturne fuori città e la differenza con la zona attorno al porto può essere notevolissima. Nel maggio del 2012, ad esempio, a Falconara si registrarono una serie di notti con temperature minime sotto i 10°C e fino a 4°C il giorno 18 (record di freddo dal 1991 in poi), mentre nello stesso periodo ad Ancona, in zona portuale, non si scese mai sotto i 10°C e il giorno 18 si registrarono 12°C di minima.

Per compensazione, le zone più distanti dal mare, risentendo meno delle brezze che in questa stagione sono un po’ fresche, hanno una maggiore propensione, nelle giornate soleggiate e con poco vento, a essere un po’ più calde della città nelle ore centrali della giornata.

Le altalene di maggio: ondate di freddo e caldo

Maggio è, normalmente, un mese molto mite o quasi caldo, ma in alcune annate possono presentarsi periodi ancora abbastanza freddi. Qualche giorno fresco, piovoso, con temperature massime attorno ai 15°C e minime sotto i 10°C è da mettere in conto quasi ogni anno, ma qualche volta accade che gran parte del mese presenti caratteristiche più tipiche di aprile che di maggio. E’ accaduto, ad esempio, nel 1991 e nel 2019, quando si sono avute giornate con temperature massime di 11 o 12°C e minime fino a circa 5 o 6°C e le medie delle massime sono rimaste attorno ai 18-19°C.

Al contrario, in altri anni possono già giungere ondate di caldo pienamente estivo. Emblematico fu il maggio del 2009, quando la temperature media massima sfiorò i 25°C e si raggiunse una massima assoluta maggiore di 33°C. Ad Ancona città, tra il 21 e il 26 maggio si registrarono massime sempre sopra i 30°C e alcune minime maggiori di 24°C. Altri mesi di maggio molto caldi furono quelli del 2003 e del 2022.

Le temperature record

A Falconara, aeroporto posto poco a nord di Ancona, il record di temperatura minima risale al 1970 ed è di 0°C. Negli ultimi 30 anni il record è stato raggiunto nel 2012 con 4°C. Il record di temperatura massima è di 33,3°C raggiunti nel 2009.

Ad Ancona città, negli ultimi 15 anni, i record sono rispettivamente di 6,9°C il 14 maggio 2019 e 33,6°C il 26 maggio 2009.

Piogge: inizia la stagione dei temporali

Ad Ancona le piogge si presentano in maniera abbastanza regolare durante un po’ tutto l’anno, senza minime e massimi pronunciati. Con l’inizio della stagione calda cominciano a prevalere le piogge a carattere temporalesco e talvolta i temporali possono essere violenti e portare grandine e colpi di vento.

Temporali intensi si possono sviluppare facilmente alla fine delle ondate di caldo, quando giunge aria fredda a scalzare quella calda preesistente, la quale, costretta a salire di quota, si raffredda formando le nubi temporalesche. Proprio alla fine dell’ondata di caldo del 2009, un forte temporale colpì Ancona portando dai 30 ai 50 mm di pioggia, a seconda delle zone, in breve tempo.

In media, durante il mese, cadono circa 60 mm di pioggia distribuiti in circa 7 giorni. Si tratta di valori intermedi tra quelli più tipici del Nord e del Sud Italia.

Conclusioni sul meteo di maggio ad Ancona

Il mese di maggio ad Ancona si presenta nella maggior parte dei casi con un clima gradevole, temperature poco sopra i 20 gradi durante il giorno e poco sotto i 15 durante la notte. Può presentare, però, un’accesa variabilità tra i periodi più freschi e quelli più caldi. Periodi di qualche giorno instabili o perturbati e freschi sono da mettere in conto quasi ogni anno, ma sono anche probabili le prime, di solito brevi, ondate di caldo dalle caratteristiche già estive.