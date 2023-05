Anche a Venezia maggio segna uno step importante per l’avvicinamento all’estate. Il clima che ancora in aprile può essere, almeno per parte del mese, umido e fresco, lascia il posto sempre più spesso a condizioni meteo molto gradevoli. Ma siamo al Nord Italia, per cui le caratteristiche climatiche non vedono una diminuzione delle precipitazioni a partire da maggio, come avviene nelle zone a clima mediterraneo, bensì un aumento rispetto ai mesi invernali.

La peculiarità climatica di Venezia è quella di avere precipitazioni abbastanza uniformi un po’ in tutti i mesi dell’anno, con un minimo relativo, però, in inverno. In primavera si ha il periodo col maggior numero di giorni di pioggia, per cui in maggio il clima veneziano si presenta non di rado instabile, qualche volta perturbato. La variabilità che caratterizza aprile la ritroviamo, pertanto, anche in maggio, ma in un contesto decisamente più caldo e in cui le ore di sole aumentano sensibilmente.

Temperature: influenzate dal mare

Venezia, a causa della sua posizione geografica, subisce fortemente dell’influenza marittima. In maggio essa si esprime nella tendenza a temperature diurne un po’ più basse rispetto a quelle che si registrano nella Pianura Veneta. Giornate con temperature massime inferiori a 20°C non sono infrequenti in maggio, ma la media è superiore e si pone tra i 21°C e i 22°C. Le temperature minime della notte si aggirano, in media, attorno ai 12 o 13°C. Rispetto ad aprile, maggio è circa 5°C più caldo.

Ondate di caldo, di freddo e temperature record

Maggio è un mese in cui si possono ancora registrate giornate con temperature abbastanza basse, specie in concomitanza col transito di perturbazioni che portano abbondanti piogge e venti da settentrione. Alcune giornate con temperature massime sotto i 15°C e minime sotto i 10°C non sono troppo infrequenti, ma non si verificano tutti gli anni. Per contro, non è troppo raro avere periodi di clima già estivo, con temperature massime sopra i 25°C, mentre i 30 gradi sono una soglia che si raggiunge pochissime volte.

Il record di temperatura minima risale al 1962 con 2°C, tuttavia è molto difficile che si scenda sotto i 5°C. Il record di temperatura massima è del 2005 con 31,5°C. Quell’anno si superarono per la prima volta i 30 gradi a partire dal 1961, ma dopo il 2005 la soglia dei 30 gradi è stata superata in diverse altre occasioni.

Pioggia, temporali e grandinate

Come abbiamo già evidenziato in precedenza, maggio è un mese abbastanza piovoso, in cui le piogge possono scaturire sia da perturbazioni organizzate che da temporali frutto di locale instabilità. In media piovono tra i 60 e i 70 mm di pioggia durante il mese, distribuiti in circa 9 giorni.

Durante i temporali, talvolta può cadere grandine, in alcuni casi anche di grossa taglia, che è più probabile però nelle località della terra ferma. Il Veneto è, infatti, una delle regioni italiane più esposte al fenomeno della grandine, fenomeno, almeno al Nord Italia, che si verifica prettamente durante la stagione calda. Se i temporali sono originati da mesocicloni, cioè da ampi sistemi convettivi, non si può nemmeno escludere la formazione di trombe d’aria o il verificarsi del fenomeno del downburst, ovvero di raffiche di vento lineari che scendono dalle nubi temporalesche e che possono essere distruttive al pari delle trombe d’aria. Questi eventi sono molto rari, ma in passato, a Venezia, si sono verificati in alcuni casi.

Conclusioni sul meteo di maggio a Venezia

Maggio, in generale, è un ottimo mese per visitare Venezia, le temperature sono piacevoli e la maggior parte delle giornate, circa due su tre, non presenta precipitazioni. Anche il rischio di acqua alta è più basso rispetto ad altri periodi dell’anno. Ma il clima non è ancora estivo e da un anno all’altro maggio può presentare caratteristiche assai differenti, che talvolta lo avvicinano all’estate, ma altre volte lo fanno assomigliare più ad aprile.