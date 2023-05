Nell’articolo dedicato al clima di aprile, avevamo scritto che a Potenza si può dire che la primavera inizi a maggio. In effetti, posta a oltre 800 metri di quota sul livello del mare, il capoluogo lucano mostra fino ad aprile condizioni termiche che al Sud, lungo le coste, si riscontrano in pieno inverno, e in pianura al Nord a marzo.

Con maggio però cambia tutto, l’incremento delle temperature rispetto ad aprile è netto, attorno ai 5°C, e anche a Potenza può aver inizio, seppur tra tanti alti e bassi, la stagione calda.

Oltre all’aumento delle temperature medie, in maggio cominciano a ridursi le precipitazioni, primo passo che porta a un marcato minimo di piogge estive. Nonostante si trovi in altura e nell’entroterra, in una posizione teoricamente favorevole allo scoppio di temporali, in estate a Potenza le precipitazioni sono, infatti, meno della metà di quelle invernali, e il regime pluviometrico si avvicina, quindi, a quello mediterraneo, tipico di gran parte delle zone a medio-bassa quota del Sud Italia.

Il clima di maggio a Potenza si presenta nel complesso mite ma non ancora caldo, con frequenti sbalzi termici e alternanza di giornate soleggiate e nuvolose o piovose, talvolta anche ventose, ma meno rispetto all’inverno e alla prima parte di primavera. E’ un clima dinamico con condizioni meteo che possono variare decisamente da un giorno all’altro, in cui possono ancora essere presenti ondate significative di freddo, come anche periodi caldi dal clima praticamente estivo.

Temperature in aumento ma caldo rimandato



Le temperature medie di Potenza nel mese di maggio sono assai simili a quelle di Campobasso. Potenza e Campobasso sono gli unici due capoluoghi regionali italiani in cui, a maggio, la media delle temperature massime mensili rimane sotto i 20°C, e a Potenza si ferma a circa 19°C. L’escursione termica diurna, però, è inferiore rispetto a quella della città di valle o pianura, rimanendo attorno ai 9°C. La media delle temperature minime è, infatti, di quasi 10°C.

Rispetto alle medie le oscillazioni possono essere notevoli: giornate fresche e perturbate o in cui arrivano venti freddi da nord, si alternano a giornate miti e soleggiate e ad altre in cui si affaccia il caldo anticiclone africano. Ne consegue che il range di temperature che si può considerare normale, durante il giorno, vari dai circa 10 agli oltre 25°C.

Temperature minime massime record

La temperatura può variare molto da un giorno all’altro, da un periodo all’altro, o da un mese di maggio all’altro. Nel maggio 1991 le temperature medie oscillarono tra 6,2°C di minima e 14,1°C di massima, mentre nel 2003 tra 12,8°C di minima e 23,2°C di massima. Anche i record assoluti risentono di questa variabilità e si passa dai -3,8°C di minima del maggio 1962, ai 33,2°C di massima del maggio 2006.

Ondate di freddo e possibilità di nevicate

Se fino ad aprile la possibilità di nevicate è concreta e non deve sorprendere troppo, con maggio le precipitazioni nevose sono un’eccezione che può capitare qualche volta in un secolo e con il riscaldamento climatico in atto, probabilmente, diventeranno ancora più straordinarie.

La neve giunse fin su Potenza durante la forte ondata di freddo degli inizi di maggio del 1957. Più avanti nel tempo non abbiamo notizie certe di altre nevicate, anche se è plausibile che almeno fiocchi siano potuti scendere nel 1962. E’ probabile, quindi, che da oltre 50 anni non nevichi a Potenza in maggio, mentre sull’Appennino Lucano, a quote un po’ più elevate, è successo anche in anni recenti.

Ondate di freddo che possono portare la temperatura sotto i 10°C di giorno e vicina agli 0°C la notte sono, invece, un’eventualità da tenere in debita considerazione.

Ondate di caldo

Con maggio inizia anche il periodo delle ondate di caldo, in coincidenza, di solito, con espansioni dell’anticiclone africano verso nord. Purtroppo, non abbiamo a disposizione dati precisi sugli anni più recenti, ma il mese di maggio 2003 ebbe temperature medie simili a quelle che si verificano normalmente in giugno e nel 2006 un’ondata di caldo portò per più giorni temperature massime oltre i 30 gradi. Altri mesi di maggio molto caldi sono stati quelli del 2009 e del 2022.

Piogge: inizia il periodo meno piovoso

Con il mese di maggio le precipitazioni iniziano a ridursi di frequenza. Se ad aprile mediamente ci sono circa 12 giorni con precipitazioni, a maggio si riducono a circa 8. La quantità totale di pioggia scende da circa 70 a meno di 50 mm e tenderà a scendere ulteriormente durante i mesi estivi. Potenza, infatti, nonostante si trovi in altura, conserva un regime pluviometrico quasi mediterraneo, con il massimo di precipitazioni tra autunno e inverno e il minimo in estate.

Conclusioni sul meteo di maggio a Potenza

Il meteo di maggio a Potenza è ancora un po’ incerto e con temperature molto variabili. La bella stagione, vistsa l’altitudine a cui si trova la città, fa un po’ fatica a imporsi e, soprattutto a inizio mese sono tutt’altro che improbabili periodi ancora un po’ freddi, ma nel corso del mese la tendenza è a un graduale rialzo termico e all’affermarsi, sempre più spesso, di giornate con temperature massime di 20 o più gradi. Le giornate miti o quasi calde tendono a prendere il sopravvento, ma brevi ritorni di clima più fresco, quasi freddo, sono possibili fin verso la fine del mese. Per l’estate occorre avere ancora un po’ di pazienza.