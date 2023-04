Le nubi di Venere potrebbero contenere esseri viventi. No, non è un’assurdità. Parrebbe la sensazionale scoperta di uno studio di scienziati astronomi, pubblicato su Nature Astronomy.

Grazie a potenti telescopi, hanno rilevato una sostanza chimica – la fosfina – nella densa atmosfera venusiana. Dopo molte analisi, gli scienziati affermano che qualcosa di vivente (microrganismi) è una plausibile spiegazione come fonte della sostanza chimica.

Non tutti sono d’accordo

Alcuni ricercatori, però, mettono in dubbio questa ipotesi. Per contro, suggeriscono che il gas potrebbe derivare da processi atmosferici o geologici inspiegabili su un pianeta che rimane misterioso.

Ma la scoperta incoraggerà anche alcuni astronomi a chiedersi se l’umanità ha trascurato un pianeta che potrebbe essere stato una volta più simile alla Terra e degenerato con un effetto serra eterno.

Spesso chiamato gemello della Terra, Venere ha più o meno la stessa massa del nostro pianeta. Molti scienziati pensano che Venere una volta fosse ricoperto d’acqua e possedesse un’atmosfera in cui la vita come la conosciamo sarebbe potuta fiorire.

La storia venusiana

Nei primi giorni del sistema solare, la Terra non era così ospitale per gli organismi viventi di oggi. C’era vita, persino un’intera biosfera che non sopravvisse nell’ambiente ricco di ossigeno che in seguito si sviluppò. Ma poi l’atmosfera di Venere è stata trasformata da qualcosa in un inferno.

Oggi, il secondo pianeta più vicino al sole ha un’atmosfera soffocata dall’anidride carbonica e temperature superficiali che hanno una media di oltre 450 gradi Celsius e una pressione alla superficie di 92 volte la Terra.

Vita? Pareva impossibile, anche se…

I programmi spaziali hanno tentato dozzine di missioni robotiche su Venere. Ma la temperatura del pianeta fonde letteralmente qualsiasi metallo in pochi minuti, distruggendo le astronavi in fase di atterraggio. Di tutti questi tentativi, solo due sono riusciti a catturare direttamente le immagini della superficie del pianeta. Quindi per ora si usano tecniche alternative, anche se non tutti son concordi…