Vari studi hanno determinato che c’è una remota possibilità che nel futuro possano giungere sul nostro Pianeta virus nuovi, persino letali per l’Uomo. Secondo tali studi, germi killer come l’HIV che causa l’AIDS, l’Ebola e il Vaiolo, potrebbero essere sovralimentati da particelle portate sulla Terra da meteoriti e asteroidi.

L’esempio del COVID

La pandemia di COVID-19 ha insegato che un patogeno nuovo può dare enormi problemi in un pianeta così avanzato ed interconnesso. La scienza necessita di risorse per monitorare i vari virus trasmissibili da animali a uomo, ed anche gli eventuali microrganismi che, pare, raggiungono costantemente il nostro Pianeta.

Una nuova teoria

Il professor Chandra Wickramasinghe, del Buckingham Center for Astrobiology, ha affermato che un virus super virulento è stato probabilmente il responsabile dell’estinzione dei dinosauri. E a suo dire non sarebbe l’unico. Nel corso della storia dell’evoluzione, i virus letali sono comparsi e scomparsi all’improvviso e che è possibile che essi non siano nati sulla Terra.

I virus stanno già dominando il Mondo

Il professor Milton Wainwright fa parte di un team di scienziati dell’Università di Sheffield e dell’Università di Buckingham Center for Astrobiology. Lui e il suo team hanno inviato palloni aerostatici sino a 27 km di altezza, per raccogliere particelle dallo spazio, e ha affermato: “il numero incredibile di virus raccolti in questi esperimenti è strabiliante”.

Qualche dato che mette i brividi? Una singola goccia di acqua di mare contiene circa 10 milioni di particelle virali; i virus dominano in modo schiacciante la vita sulla Terra e raccolgono costantemente frammenti di informazioni genetiche che influenzano l’evoluzione.

Un modello di supervirus

Secondo proiezioni matematiche, un virus in grado di creare problemi all’umanità, volta rilevato nella stratosfera, potrebbe impiegare circa due anni per raggiungere la Terra. Ma pure quelli sotto i ghiacci del permafrost potrebbero portare problemi.

Insomma, l’epidemia di coronavirus ci dovrebbe aver insegnato questo: mai scherzare coi virus.