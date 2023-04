I terremoti sono un fenomeno naturale dalle potenzialità catastrofiche che da sempre incuriosiscono gli scienziati. Anche i meteorologi a volte studiano i terremoti, in particolare per la loro misteriosa interazione con l’atmosfera .

Quest’ultima è situata da un’altezza di 80-90 chilometri dalla superficie terrestre ed è costituita in massima parte di plasma. Proprio questa sostanza interagisce con le onde Agw, liberando energia sotto forma di onde elettromagnetiche.

Un recente articolo pubblicato su Nature afferma che i fenomeni sismici hanno la capacità di perturbare la pressione atmosferica grazie alla creazione spontanea di onde gravito-acustiche (Agw). Di fatti, un terremoto di magnitudo abbastanza elevata ha il potere di produrre onde Agw in grado di raggiungere la ionosfera.

Solo l’ultimo non è stato rilevato dallo spazio, dettaglio che ha permesso un confronto diretto tra magnitudo e detezione satellitare. Proprio partendo da questo, le nuove ricerche vogliono cercare delle costanti che possano predire un cambio atmosferico a seguito dei fenomeni sismici.

Il nuovo modello matematico per la relazione tra magnetosfera-ionosfera-litosfera (Milc), infatti, è partito dallo studio di quattro terremoti: quello di Kobe (1995), Perù (2001), Fiji (2018), e L’Aquila (2009).

Il modello si avvale di satelliti di nuova generazione come Cses-1, frutto della collaborazione fra centri spaziali in Cina e in Italia, e a brevissimo Cses-2, che permetterà di riprodurre il modello fisico-matematico con accuratezza ancor maggiore.

Ricordiamo però che per adesso questa scienza è ancora oggetto di studi e non è ancora una realtà. Lo sarà in futuro, soprattutto nel caso di sisma catastrofici.