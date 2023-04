Al Sistema Solare manca un pianeta. Ecco la storia di un corpo celeste…sparito! Secondo il gruppo di scienziati della Carnegie Institution for Science, c’era un pianeta situato tra Saturno e Urano, che è stato espulso dal Sistema Solare mentre era ancora agli inizi.

La teoria attuale: quello che sappiamo con relativa certezza

La teoria dice che il Sole una volta era circondato da un disco di gas e polvere. Attraverso innumerevoli collisioni, i pianeti hanno iniziato a formarsi, orbitando attorno alla nostra stella a una distanza più ravvicinata rispetto a quella attuale (via via si stanno lentamente allontanando).

I pianeti più massicci hanno quindi dato il via a una serie di interazioni gravitazionali, secondo le leggi di Keplero, con orbite ellittiche.

Il quadro originale

Per avere un quadro più chiaro di come appariva quella disposizione prima di queste interazioni, il team di ricercatori ha condotto circa 6 mila simulazioni con i modelli matematici avanzatissimi.

La squadra di scienziati ha scoperto che la disposizione finale di Urano e Nettuno, i due pianeti ghiacciati più lontani dal Sole, era determinata sia dalla massa della fascia di Kuiper. Questa non è altro che una regione di pianeti nani e planetoidi, ai confini del Sistema Solare.

Le conseguenze di tale teoria

Questo indica che mentre il nostro Sistema Solare non è sempre stato così, anzi tale fascia si dovrebbe essere originata proprio dalla disintegrazione di un pianeta scomparso di miliardi di anni. Inoltre, data l’efficacia di questo modello matematico, potremo usarlo per aiutarci a osservare la formazione dei pianeti terrestri, compreso il nostro, e forse per cercare altrove sistemi simili che potrebbero hanno il potenziale per ospitare forme di vita.

Insomma, la ricerca continua a stupire, i progressi della tecnica e della tecnologia non sono altro che una piccola goccia nel mare. C’è ancora tanto da scoprire…