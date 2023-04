Risulta un luogo comune dire che gli incendi uccidono il Pianeta e la sua biodiversità. Ovvio, bene non fanno ma forse non tutti sanno che alcuni tipi di incendi possono…essere quasi utili! Ci sono piante che, a differenza di molte altre, non possono vivere senza le fiamme. Ma vediamo alcuni approfondimenti.

Esistono incendi “benevoli”?

Luoghi come la macchia mediterranea o boschi di pino domestico, sono ambienti adatti a grossi incendi in quanto dopo che l’incendio è spento, naturalmente o meno, la natura effettua una successione ecologica. Si intende che la flora si riprende il terreno perduto pezzo per pezzo e lo ricostruisce come o a volte meglio di prima.

Ecco alcuni esempi

Ci sono delle specie di pini e la sughera sono molto alte o hanno una spessa corteccia. Queste due condizioni permettono all’albero di proteggersi dalle fiamme. I semi sono protetti dai coni serotini, le squame invece da delle resine che il fuoco scioglie. Dopo ciò i semi cadono e producono nuove piante.

Nel caso dei cisti, invece, crescono dei polloni, ovvero dei piccoli rametti che resistono al fuoco. Addirittura, il seme germoglia solo dopo che c’è stato un incendio, in quanto esso li scalda, un processo fondamentale per la loro attivazione.

Le felci fanno parte di quelle piante che riprendono il terreno molto velocemente: a pochi centimetri sotto il suolo, si trovano delle gemme dormienti che spuntano molto rapidamente. Sono anch’esse resistenti al fuoco, dunque appena le fiamme cessano loro sono pronte a rinascere.

Grazie a questi procedimenti, assieme alle piante già esistenti, queste specie ricreano un ecosistema complesso e stratificato, fino a tornare alla situazione iniziale in qualche anno, a volte persino più florido.

E gli animali?

Anche gli animali si rigenerano facilmente. A titolo di esempio, le testuggini e i serpenti si riparano nelle tane, ragni e insetti sono i primi a ripopolare la zona. Col tempo, e a seconda della zona, gli uccelli colonizzano rapidamente il luogo e anzi, molto spesso vanno dove ci sono le fiamme poiché cercano le prede morte e spaventate.

Chiaramente, i grossi incendi causano tantissimi altri problemi al nostro Pianeta e al nostro ecosistema, uccidendo milioni di animali. Quindi attenzione a dire che “fanno bene”, ma non vediamo sempre il lato catastrofico. Va da sé che la deforestazione e gli incendi atti a prendere il legname vanno combattuti senza se e senza ma.