Spesso si sente dire (cosa reale) che la vita nelle grandi città, intasate dal traffico e prive dei necessari servizi sociali, è sempre più fastidiosa e stressante. Persino l’aria che respiriamo è ricca di polveri sottili e di agenti inquinanti dannosi per la nostra salute. La Pianura Padana ne è un triste esempio.

Una situazione grave nel Mondo

Se allarghiamo il nostro orizzonte il panorama è ancora più preoccupante: mentre le regioni più progredite diventano sempre più ricche, in altre un gran numero di persone non arriva neppure a sfamarsi e le malattie mietono milioni di vittime. Parliamo delle grandi (anzi immense) megalopoli del Secondo e Terzo Mondo.

Un esempio modello

La cosiddetta “città verde di Friburgo”, che vuole acquistare una autonoma climatica dal 2045, è sicuramente una nuova concezione di vita naturale che deve essere presa come esempio dall’intero pianeta Terra. In Germania pratiche virtuose e sostenibili sono già in azione da anni e l’obiettivo è quello di raggiungerle ancora prima: nel 2038, quindi tra 15 anni!

La Germania è tra i primi posti al mondo per lo sfruttamento delle energie rinnovabili, lo dimostra la creazione di un quartiere nella città di Friburgo, nel quale avere pannelli fotovoltaici nelle proprie abitazioni è un obbligo.

Le sue caratteristiche

Gli spostamenti in auto sono effettuati solo dal 30% della popolazione, il mezzo maggiormente utilizzato tutto l’anno è la bicicletta. Lo dimostra la capillare rete che si è adattata ed evoluta alle due ruote.

Una “città verde” è a “misura di bici”. Smog e polveri sottili sono bassissime, le strade sono libere da auto e piene di bimbi che giocano all’aria aperta.

Anche i mezzi di trasporto per essere efficienti devono essere pensati in chiave sostenibile: i collegamenti effettuati con i mezzi pubblici ecologici, ad esempio, oppure la condivisione delle auto tra la popolazione.

Certo non basta solo una città modello, ma anche una cultura modello. Serve che tutto il Pianeta (e i suoi abitanti) ne prendano davvero esempio.