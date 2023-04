Dopo aver introdotto le cause esterne, vediamo quelle direttamente originate dall’uomo. Le pandemie e i cambiamenti del clima terrestre.

La pandemia globale appena passata

E veniamo alla pandemia globale. Abbiamo appena passato la peggiore pandemia dell’ultimo secolo. Il COVID non è stato una passeggiata e anzi, c’è costato enormemente in termini economici e di qualità della vita, costringendoci a comportamenti che non avremmo mai pensato di dover adottare.

Ma potrebbe accadere anche di peggio. L’augurio è che l’esperienza che stiamo passando ci insegni qualcosa e ci metta in condizione di difenderci anche da futuri eventi ancor più letali. Se dovesse venire un nuovo virus ancora più contagioso o maggiormente letale sarebbe veramente un pericolo.

Ci sono virus (e batteri) con una mortalità del 30%, fortunatamente ben poco contagiosi. Ma ciò non toglie che siano un potenziale rischio.

Il cambiamento climatico: oramai sotto gli occhi di tutti

I cambiamenti climatici sono un argomento sulla bocca di tutti. Non sono un rischio per la Terra in sé (è “abituata” a temperature anche più alte di quelle attuali) ma per la sopravvivenza della specie umana e di altre specie viventi.

Il clima della Terra, nel corso delle ere geologiche, è cambiato molto volte, talvolta in maniera assai rapida, ma in periodi in cui la specie umana non era ancora apparsa o in cui stava muovendo i primi passi. E soprattutto non eravamo 8 miliardi!

Uno dei motivi dello sviluppo della civiltà umana è probabilmente dovuto anche ad una certa stabilità climatica che ha caratterizzato il clima terrestre negli ultimi 6-7 mila anni.

Le conseguenze dei cambiamenti climatici sull’ambiente potrebbero portare a immani migrazioni e a conflitti globali per l’accaparramento delle risorse. L’acqua sempre più rara, le migrazioni bibliche e le inondazioni delle città costiere sono solo alcuni veloci esempi a riguardo.

Le tecnologie avanzatissime…usate in maniera scellerata

Anche i progressi scientifici e tecnologici potrebbero essere una causa per la fine del mondo. Può sembrare assurdo, visto che il progresso dovrebbe salvarci dalle catastrofi. Ma facciamo un esempio lampante.

Immaginiamo tecnologie usate impropriamente per la costruzione di armi ancor più letali di quelle esistenti attualmente. Oppure la possibilità di creare esseri umanoidi dotati di intelligenza artificiale che potrebbero ribellarsi all’uomo (il mondo del cinema e della letteratura fantascientifica è piena di casi simili).

Piuttosto ancora, la creazione di agenti patogeni in grado di scatenare una pandemia letale. Virus creati in laboratorio per annientare gli altri.

Sono molte le cause che potrebbero portare alla nostra estinzione e alcune di esse, probabilmente, non riusciamo nemmeno a immaginarle! Spetta a noi evitare di arrivare a certe conseguenze drammatiche.