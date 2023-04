Sulla base di alcune ipotesi formulate negli anni dagli scienziati, proviamo a scoprire cosa o chi potrebbe causare la “fine del mondo”, ovvero il declino della specie umana.

Lo spazio

La Terra è un pianeta che fa parte del Sistema Solare e il Sole è una stella e, come tale, non vive in eterno. Gli scienziati stimano che tra 4 o 5 miliardi di anni il Sole si trasformerà in una supernova e poi esploderà.

Vi è dunque una causa astronomica che determinerà la fine dell’esistenza dell’intero nostro pianeta, quando il Sole avrà esaurito il suo ciclo vitale. Se ci saremo ancora, di sicuro dovremo scappare…

Un asteroide

Il caso dell’impatto di un enorme asteroide. Qualcosa di simile è già avvenuto circa 65 milioni di anni fa e provocò l’estinzione dei dinosauri. Una volta ogni 100 milioni di anni vi è la probabilità che un evento simile si ripeta.

Ma non dobbiamo scordare le capacità tecnologiche che probabilmente ci porterebbero a individuare tale pericolo con molti anni di anticipo e a prendere i dovuti provvedimenti: ad esempio bombardare l’astro in modo da deviarne la traiettoria. Già si fa con le comete, non è fantascienza!

La guerra nucleare

L’ipotesi di fine del mondo a cui siamo andati più vicini nell’ultimo secolo, è quella di un conflitto nucleare. La Terra nel corso dei millenni saprebbe riprendersi, ma se l’uomo decidesse di usare tutto l’arsenale nucleare di cui dispone, probabilmente per la specie umana non ci sarebbe possibilità di sopravvivere.

Non pensiamo solo ai morti diretti, ma pure a quelli indiretti. Eh si, perché anche le zone non direttamente bombardate da armi atomiche ci sarebbero immani disastri ambientali, ecologici e climatici conseguenza degli impatti nucleari.

L’esplosione di un super vulcano

Un’altra causa, questa volta non astronomica e nemmeno indotta dall’uomo, ma endogena al sistema terrestre, potrebbe essere quella di una super esplosione vulcanica.

Le conseguenze dell’immissione in atmosfera di enormi quantità di gas potrebbero essere simili a quelle di un conflitto nucleare e causerebbero un subitaneo raffreddamento climatico a causa dell’oscuramento dei raggi del Sole.

Ricordiamo ai lettori che un’esplosione ultra colossale di tipo VEI 7 sarebbe catastrofica per la maggior parte delle specie viventi, uomo compreso.