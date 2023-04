L’energia eolica è una fonte rinnovabile che negli ultimi anni si sta affermando in modo davvero significativo. In molti Paesi, i parchi eolici stanno nascendo come alternativa alle fonti energetiche più tradizionali, come il petrolio e il gas naturale.

Ma è una fonte che ha numerosi pregi, oppure anche degli svantaggi? Cerchiamo di fare un’analisi accurata.

Cosa serve per l’energia eolica

Da un lato, le turbine eoliche producono energia pulita senza emissioni dirette di carbonio come i combustibili fossili. Sono adatte a luoghi con alti livelli di vento costante.

D’altra parte, questo tipo di energia può essere costoso da installare, richiede manutenzione, è lontana dalle città e in genere è considerato un fastidio visivo da alcune persone.

I vantaggi

I vantaggi dell’energia eolica sono numerosi. In primo luogo, è rinnovabile, il che significa che non si esaurirà mai. In secondo luogo, è pulita, ovverosia non inquina l’ambiente. Infine, è economica, ovvero che può aiutare a risparmiare denaro sulla bolletta energetica. La corrente ricavata da tali impianti è decisamente meno costosa di tutta la lunga trafila della lavorazione del petrolio o del carbone.

Gli svantaggi

Le dimensioni degli impianti necessari per produrre quantità significative di energia: non potrà mai competere -ad esempio- col nucleare. Gli aerogeneratori devono essere posizionati in aree adatte. Inoltre, possono causare rumore e disturbare il paesaggio circostante, e secondo numerosi, devastare l’ambiente. In molte zone sono stati uccisi migliaia di volatili. Infine, il vento non c’è dovunque e oltretutto varia a seconda del giorno e del periodo dell’anno.

Le considerazioni finali

In Italia gli investimenti in questo settore possono essere proficui, soprattutto se si considerano i risparmi sulle bollette energetiche ottenibili da parte dei consumatori finali. Pensiamo che, con un buon piano di investimento, l’energia eolica possa rappresentare una grande opportunità per il futuro dell’Italia, al fine di ridurre la dipendenza dai combustibili inquinanti.