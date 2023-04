L’energia dal mare sta per diventare un vero e proprio business. Di fatti, il meteo sempre più stremo genera maggiori turbolenze e, conseguentemente, un aumento del moto ondoso.

I cambiamenti climatici comportano anche un aumento delle turbolenze nei mari, dove l’altezza media delle onde è in aumento. Quindi maggiore energia disponibile.

Le rinnovabili: un settore in vero boom

Le energie rinnovabili stanno sempre più assumendo importanza e quote di mercato nell’ambito delle fonti energetiche. L’eolico, il solare e l’idroelettrico sono ormai tecnologie ben collaudate e sempre meno costose, e stanno sostituendo le fonti fossili tradizionali come il carbone, il petrolio e il gas.

Anche se è logico che siamo ancora lontani dal poter sostenere la produzione di energia solo con esse. Servirà un ulteriore (grande) sforzo, tecnologie ancor più efficienti e nuove fonti ancora inesplorate.

Energia dalle onde del mare

Una di queste è la possibilità di generare energia dalle onde del mare. Sono anni che si effettuano esperimenti in tal senso; finora, però, tutti i progetti si sono arenati, ma occhio che qualcosa sta per cambiare.

Nel 2019, la società Ocean Wave Technology è riuscita a realizzare un enorme generatore alimentato a onde. Al pari, una finlandese ed un’altra svedese sono in procinto di testare super generatori marini entro il 2024.

Qualcosa si muove anche in Italia. Un’azienda americana ha, infatti, realizzato dei convertitori di energia da onde per alimentare dei veicoli sottomarini dell’ENI. Ma non è tutto. Ulteriori esperimenti sono in corso da ambo i lati dell’Atlantico.

Le conclusioni

I nuovi progetti in procinto di essere commercializzati sarebbero molto concreti. Oltre all’aspetto tecnologico, di fatti, stanno mettendo a punto anche tutta la parte di sostenibilità economico-finanziaria.

Del resto, l’energia che può fornire il mare l’abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi. Come? Pensiamo all’incredibile potenza sprigionata da una mareggiata. Sembra una follia non utilizzarla, ma la sfida tecnologica che pone non è semplice da superare. Ora ci sono i progetti per farlo.