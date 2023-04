L’edilizia a zero emissioni è una realtà già diffusa in Europa. I primi prototipi di edifici a impatto zero si registrano, a partire dal 2019, nei Paesi scandinavi, da sempre all’avanguardia in tema ambientale.

Il progetto Olav Vs Gate ad Oslo sta conducendo la capitale norvegese ad un risparmio del 99% sulle emissioni! Valori assolutamente straordinari.

Un grande cambiamento, presto disponibile altrove

Si tratta, fondamentalmente, di ripensare l’edilizia dalle sue basi, . Si comincia dalla costruzione, innanzitutto usando macchinari elettrici, non inquinanti e silenziosi. L’obiettivo da perseguire è di ridurre non solo l’inquinamento ambientale, ma anche quello acustico. Un vero problema di molte città.

Forse non tutti sanno che il solo ambito delle costruzioni è responsabile dell’emissione globale del 10% dei gas serra. L’impatto di questa industria risulta ancora più marcato ed evidente se si considerano le emissioni di anidride carbonica dovute al consumo di energia (cioè per il cantiere responsabile della costruzione di ogni edificio).

I cantieri a zero impatto ambientale (o comunque bassissimo) sono già pensabili e possibili: con un maggiore investimento iniziale, dato dall’acquisto di macchinari elettrici e non a gasolio, è possibile risparmiare sul lungo periodo.

Altri cambiamenti di secondo livello, ma non meno importanti

Ulteriori innovazioni di cui si avvale l’edilizia (al fine di ridurre le emissioni) sono infine l’elettrificazione, la digitalizzazione e soprattutto la costruzione modulare.

l segnale di cambiamento arrivato dalla Scandinavia, anche qui sempre all’avanguardia. Sta guidando numerose imprese e Stati a modificare il proprio modo di realizzare infrastrutture, pianificando una concreta transizione, pure nella loro costruzione in toto.

Questo modello di sviluppo sostenibile, la tutela del suolo, la preservazione della biodiversità così come la già citata decarbonizzazione, sono appunto alcuni dei punti cardine del manifesto del Green building council, lanciato anche in Italia, per indirizzare il campo dell’edilizia verso il traguardo emissioni zero entro il 2050.