Forse non tutti sanno che gli aerei non possono decollare in condizioni di caldo estremo. Parliamo di temperature che finora non sono state mai toccate in Italia, ma che in un futuro forse raggiungeremo!

I pericoli

Negli ultimi tempi moltissimi voli sono stati cancellati a causa di temperature estreme, come ad esempio è avvenuto a Phoenix nel 2017, quando il termometro è arrivato a toccare la soglia dei 50°C.

Le cancellazioni non sono avvenute per anomalie al sistema o ai motori, ma in seguito a dei fattori che impediscono agli aerei di decollare, o meglio lo fanno ma con molta meno sicurezza rispetto al freddo.

Ma perché si verifica tale fenomeno? Per rispondere alla domanda bisogna fare dei collegamenti che sono inerenti alla dinamica funzionale degli aerei, in altre parole la fluidodinamica.

La portanza

Gli aerei riescono a compiere le operazioni di volo solamente quando la loro portanza si rivela essere sufficiente. In parole povere, un oggetto solido interagisce con una componente gassosa (l’ala dell’aereo) e il flusso dell’aria. La forma dell’ala devia il flusso di aria e l’aereo viene sollevato in seguito a questo processo di natura meccanica.

La densità dell’alta atmosfera è molto minore di quella a cui siamo abituati noi, ed è quindi in questo caso che qualora si verificassero fenomeni di alta temperatura la portanza dell’aereo cambierebbe, comportando così notevoli disagi durante il volo.

Tutto ciò accade perché ad alta quota le particelle che compongono l’atmosfera sono l’una molto più distanziata dall’altra e quindi i contatti con altri oggetti sono più controllati.

Per compensare il peso del velivolo, i motori di questo devono garantire una spinta maggiore e far sì che l’aereo mantenga una certa velocità per tutta la durata del viaggio (non possono scendere sotto i 550 km/h circa).

I problemi di caldo

Quando però le temperature esterne risultano troppo alte, la densità diminuisce notevolmente e le molecole di aria si disperdono più velocemente. Se il tutto si verifica ad alta quota inoltre, le ali non ricevono la spinta necessaria e non possono garantire la portanza utile a sostenere il viaggio.

Più la temperatura sale e maggiori saranno le conseguenze di questa situazione: in futuro il meteo estremo potrebbe creare problemi pure ai voli…