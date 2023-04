La scoperta è di quelle sensazionali ma che fanno paura. Un buco nero vagante! Ebbene sì. Esso si comporta in modo anomalo, muovendosi e risucchiando materia mentre si muove. Non è nuova la teoria, anche se è la primissima volta che ci sono le prove dell’esistenza di tale mostro cosmico.

La scoperta

Nel mondo scientifico diversi studi avevano già ipotizzato che i buchi neri super massicci potessero vagare nello spazio, come se non avessero una meta. Ora però che ne è stato scovato per la prima volta davvero uno, non manca l’inquietudine, anche se è così lontano da noi che non ci tocca nemmeno col pensiero. Non ci si aspettava certo d’individuarlo, tutto è accaduto molto casualmente.

A scovare il buco nero sono stati i ricercatori del Center for Astrophysics Harvard e Smithsonian e i loro risultati sono pubblicati sull’Astrophysical Journal. Per la loro ricerca, il team di scienziati ha prima esaminato 10 galassie distanti e buchi neri super massicci nei loro nuclei.

La sua distanza e pericoli per noi

La distanza del buco nero è rassicurante. Si trova situato a 230 milioni di anni luce dalla Terra, al centro di una galassia chiamata J0437 + 2456. La massa di questo autentico mostro cosmico è circa tre milioni di volte quella del nostro Sole! Fa impressione, ma -come già detto- non ci sarebbe quindi alcun rischio che la Terra e l’intero Sistema Solare possano essere risucchiati dentro.

La peculiarità

La scoperta incredibile è che il buco nero supermassiccio si muove a una velocità di circa 177 mila km all’ora all’interno della galassia J0437 + 2456. Una valore incredibile per uni spostamento di un oggetto di tale massa.

Le cause di questo movimento non sono ancora note. I ricercatori sospettano due ipotesi: o è la fusione di due buchi neri supermassicci o è parte di un sistema binario, di cui il gemello è ancora da scoprire.