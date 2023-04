La nostra narrazione del meteo vuole concentrarsi sull’evoluzione delle temperature per l’inizio della nuova settimana. Le mappe al suolo previste per martedì ci fanno vedere l’estensione di un anticiclone sul Mediterraneo con massimo a 1030 HPA sulla Tunisia, capace di garantire tempo buono fino a mercoledì e temperature in rialzo.

A Pasquetta l’asticella dei 20°C verrà raggiunta su Sardegna, Toscana e Lazio, appena sotto la Pianura padana. Martedì 11 aprile saliranno ancora un pochino le temperature in Italia: le aree più calde saranno la Pianura Padana, la Puglia, la Sicilia e in particolare la Sardegna. Giornata calda sempre in Sardegna mercoledì, con valori prossimi anche ai 30°C in alcune località. Possibile peggioramento con calo termico da giovedì.