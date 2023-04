Siamo in Primavera ed è importante sapere cosa aspettarsi dal punto di vista meteo stagionali. In questo articolo, esamineremo le previsioni per aprile, maggio e giugno in termini di temperature e precipitazioni, oltre a discutere vari fattori che influenzano il clima.

Introduzione

Le proiezioni meteo climatiche per il periodo aprile-giugno prevedono:

Aprile : temperature nella media e giorni piovosi nella norma o leggermente inferiori. Maggio : temperature leggermente sopra la media e giorni piovosi nella norma. Giugno : temperature sopra la media e giorni piovosi nella norma. Rischio di ondate di calore.



Aprile

La circolazione a livello europeo sembra caratterizzata dalla presenza di importanti blocchi anticiclonici, più persistenti sulla Scandinavia, probabilmente come conseguenza dell’evento di SSW – Sudden Stratospheric Warming verificatosi a fine febbraio. Pertanto, ci aspettiamo per il mese di aprile precipitazioni nella norma o leggermente inferiori, e temperature in linea con la climatologia del mese.

Maggio

Per maggio, è probabile un cambio di circolazione con un ritorno a condizioni più zonali, minor propensione alla formazioni di blocchi e transito di alcune perturbazione atlantiche. È previsto un mese con temperature e precipitazioni nella norma (anomalie termiche positive ma contenute entro 1°C).

Giugno

La tendenza per giugno, determinata sulla base dello scenario prevalente fornito dai principali centri internazionali, sembra caratterizzata da anomalie termiche positive (in linea con i trend climatici a livello regionale e nazionale) e da un numero di giorni piovosi nella norma.

Fattori che influenzano il clima

Vortice polare, stratosfera e NAM

Il vortice troposferico è in indebolimento a causa di un riscaldamento stratosferico principale (SSW) avvenuto a metà febbraio, che dovrebbe influenzare la circolazione almeno fino a metà aprile.

QBO, ENSO e MJO

La QBO è stata positiva sia a 30 che a 50 hPa, mentre l’ENSO è in una fase NINA destinata rapidamente verso una fase positiva (NINO) entro fine estate. La MJO prevede una forte attività convettiva nelle prossime settimane, favorevole a blocchi in sede polare.

AMO, SST Mediterraneo e banchisa artica

L’AMO ha registrato anomalie superficiali superiori alla norma, mentre il dipolo delle SST Mediterraneo è in deciso rinforzo. La banchisa artica risulta circa 1.1 milioni di kmq al di sotto della superficie di riferimento, ovvero del valore medio. Quindi, c’è molto meno ghiaccio artico.

Attività solare e monsoni

L’attività solare è forte (80-100 macchie al giorno), ma i monsoni africano e indiano, così come l’ITCZ e l’IOD, non sono influenti in questo periodo, ma inizieranno a mostrarsi da maggio, e poi da giugno con il rischio di furiose ondate di calore mediterranee.

In conclusione

Diversi fattori influenzano queste previsioni, tra cui il vortice polare e il riscaldamento stratosferico, la QBO, l’ENSO, la MJO, l’AMO, le SST Mediterraneo, la banchisa artica e l’attività solare. Tuttavia, i monsoni africano e indiano, l’ITCZ e l’IOD non hanno un impatto significativo sulle previsioni in questo periodo.