Ondata di caldo prevista per le prossime settimane, con temperature in aumento in tutta Italia. Scopriamo insieme le previsioni meteo per la prima ondata di calore estiva e l’impatto sull’evoluzione stagionale.

Ondata di caldo: il contesto meteo

Le previsioni meteo indicano che l’aria molto calda, in arrivo dalla Spagna e dal Portogallo, si dirigerà verso la Francia e interesserà anche l’Italia. Le temperature saliranno sensibilmente al di sopra dei valori attuali e di quelli tipici del periodo.

Aumento delle temperature in Italia

Sardegna e Sicilia potrebbero raggiungere temperature massime prossime a 30 °C, mentre le regioni tirreniche vedranno valori diffusamente sopra i 22 °C, con una media di 25 °C. Anche le pianure del settore occidentale del Nord Italia raggiungeranno valori analoghi.

Temporali di maggio e cambiamenti climatici

L’evento di calore sarà interrotto a inizio maggio da un’irruzione di aria fredda che causerà un’escalation di temporali. Le previsioni sulla pioggia indicano precipitazioni oltre la media in tutta Italia, con maggiori anomalie nelle regioni settentrionali. A causa dei cambiamenti climatici, temporali intensi e nubifragi potrebbero colpire il territorio in tempi brevi, come già avvenuto in Lombardia il 20 aprile.

Instabilità meteorologica e temperature sotto la media

Maggio potrebbe essere un mese molto instabile, caratterizzato da numerosi temporali e poche occasioni per temperature elevate. Si rischiano periodi con valori sotto la media fino a quasi fine mese.

L’arrivo del caldo africano a fine maggio

A fine maggio potrebbe cambiare tutto, e con l’arrivo di giugno, il caldo africano esploderà, portando temperature roventi sensibilmente sopra la media. Si prevedono ondate di calore con valori diffusamente sopra i 35 °C per molte località.

Proiezioni per il resto dell’estate

I modelli matematici stagionali prevedono un’estate molto calda, con temperature fino a 3 °C sopra la media. Sarà quindi fondamentale prestare attenzione alle previsioni meteo per far fronte all’impatto dell’ondata di caldo in Italia.