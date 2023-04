Nel seguente approfondimento, analizzeremo le previsioni meteo climatiche diffuse da Meteo Aeronautica fino al 21 Maggio 2023, confrontandole con i modelli matematici e le previsioni dell’ECMWF. Scopriremo le tendenze atmosferiche per le diverse settimane e come queste influenzano il clima in Italia.

Il contenuto del bollettino è solo ispirato a quello dell’Aeronautica Militare italiana. Quello originale è disponibile sul sito web meteoam.it.

Previsioni Meteo Aeronautica

24 – 30 Aprile 2023

Entro metà settimana, un’onda depressionaria atlantica transiterà, portando precipitazioni sotto la media del periodo, salvo valori nella norma sulle regioni adriatiche. Le temperature si mostrano in linea o lievemente inferiori alla media su queste aree, mentre aumenteranno sul resto del Paese, risultando superiori alla media climatologica su Nord-Ovest, alto Tirreno e Sardegna.

1 – 7 Maggio 2023

Nella prima settimana di maggio, l’area mediterranea è interessata da prevalenti flussi occidentali e possibili fasi di alta pressione. Le precipitazioni e le temperature non sembrano discostarsi dalla media del periodo, salvo un debole segnale sopra media sulle aree ioniche e temperature leggermente inferiori su regioni adriatiche meridionali e ioniche.

8 – 14 Maggio 2023

Nella seconda settimana di maggio, il scenario meteorologico più probabile mostra flussi miti da ovest. Le precipitazioni sono in linea con il periodo su tutto il territorio, salvo un debole segnale sopra media sul Nord-Ovest. Le temperature manifestano un lieve segnale positivo su regioni tirreniche e Isole Maggiori.

15 – 21 Maggio 2023

Per questa settimana, lo scenario più probabile mostra l’area mediterranea interessata da correnti occidentali e possibile risalita del campo barico. Le precipitazioni non sembrano discostarsi dalla norma del periodo, mentre le temperature osservano valori superiori alla media climatologica al Nord e sulle Isole Maggiori.

Le previsioni a lunga scadenza

Le previsioni a lunga scadenza costituiscono l’ultima frontiera della meteorologia e sono il risultato di una filiera articolata di processi, dall’impiego di potenti calcolatori elettronici, di complessi modelli fisico-matematici e dell’elaborazione di un massiccio flusso di dati meteo-marini. Tuttavia, l’esperienza e l’interpretazione dell’uomo in termini meteo-climatologici giocano un ruolo altrettanto importante.