Questa è una nostra libera interpretazione. Potrete trovare il bollettino sul sito web www.meteoam.it. Il Meteo Aeronautica per tutto il mese di Maggio presenta delle interessanti previsioni riguardo alle piogge benefiche e all’incombente caldo. La proiezione mensile dell’Aeronautica mette in luce periodi di parziale normalità meteo climatica, con alcune anomalie nel Centro e Sud Italia.

1 – 7 Maggio 2023: Onda depressionaria e aumento delle temperature

Onda depressionaria e precipitazioni al Sud

La prima settimana di Maggio è caratterizzata dall’arrivo di un’onda depressionaria atlantica che porta valori precipitativi superiori alla media climatologica sulle regioni adriatiche e nel Sud Italia. Le temperature in queste aree risultano in linea o lievemente inferiori alla media.

Aumento delle temperature al Nord-Ovest

Nel corso della settimana, un promontorio dall’Europa sudoccidentale provoca un aumento della pressione, con temperature che crescono fino a risultare superiori alla media climatologica su Nord-Ovest, alto Tirreno e Sardegna.

8 – 14 Maggio 2023: Flussi occidentali e transito di onde depressionarie

Maggiore piovosità al Nord Italia

La seconda settimana del mese è interessata da prevalenti flussi occidentali, con il possibile transito di onde depressionarie provenienti dall’Europa occidentale. Il Nord Italia è la zona maggiormente colpita, con valori precipitativi superiori alla norma, soprattutto su Alpi e Prealpi.

Temperature superiori al Centro-Sud

Le temperature risultano superiori rispetto al periodo di riferimento al Centro-Sud, mentre al Settentrione si mantengono nella norma.

15 – 21 Maggio 2023: Flusso mite e variabilità

Condizioni meteorologiche variabili

In questa settimana, il nostro Paese è interessato da un flusso mite proveniente da ovest. Le condizioni meteorologiche sono variabili, con quantitativi pluviometrici generalmente nella norma del periodo.

Temperature nella media climatologica

Le temperature si mantengono in linea con la media climatologica, con un debole segnale sopra media sulle Isole Maggiori.

22 – 28 Maggio 2023: Incertezza e possibili fasi di alta pressione

Incertezza sulle precipitazioni

Per questa settimana, le previsioni mostrano molta incertezza riguardo allo scenario più probabile. Il segnale delle precipitazioni è debole e incerto.

Temperature superiori al Centro-Sud

Le temperature al Centro-Sud continuano ad essere superiori alla media climatologica, suggerendo possibili fasi di alta pressione.

Le previsioni a lungo termine rappresentano l’ultima frontiera della meteorologia e sono il risultato di un’articolata filiera di processi che coinvolgono potenti calcolatori elettronici, complessi modelli fisico-matematici e l’interpretazione dell’esperienza umana in termini meteo-climatologici. Tuttavia, è importante ricordare che queste previsioni a lungo termine sono diverse dalle previsioni classiche in termini di dettaglio e affidabilità, in quanto forniscono indicazioni probabilistiche piuttosto che specifiche previsioni per singole località e/o momenti della giornata.

Le tendenze dell’andamento atmosferico atteso per il mese di Maggio, con piogge benefiche e l’incombente caldo, offrono quindi un quadro generale di ciò che possiamo ragionevolmente aspettarci nel periodo e nelle aree indicate. Per un’analisi più dettagliata e aggiornata, è consigliabile consultare le previsioni meteorologiche a breve termine.

In conclusione, il Meteo Aeronautica per tutto Maggio ci presenta un quadro di piogge benefiche, ma anche di caldo incombente, soprattutto per il Centro e Sud Italia.