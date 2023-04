L’Aeronautica Militare italiana ha rilasciato le previsioni meteo a lungo termine per il periodo fino al 14 Maggio 2023. Le proiezioni mensili sono straordinariamente allineate alla media meteo climatica, suggerendo la possibilità di piogge anche al Nord Italia, magari al Nord Ovest. Tuttavia, queste previsioni sono in un ambito di lunghissimo termine e sarà importante osservare i bollettini meteo giornalieri che verranno diffusi nel futuro.

Previsioni meteo per le diverse settimane

17 – 23 Aprile 2023

Durante la prima settimana, una graduale risalita del campo di pressione sulle regioni settentrionali e su parte del Centro porta a precipitazioni al di sotto delle medie al Nord, Toscana e Sardegna settentrionale, nella norma sul resto del Centro, Campania e Sicilia, ed al di sopra dei valori attesi sul rimanente meridione. Le temperature saranno nella media al Nord e al di sotto dei valori attesi al Centro-Sud.

24 – 30 Aprile 2023

Nell’ultima settimana di aprile, flussi miti da ovest porteranno precipitazioni e temperature nella media su tutto il territorio italiano, con un lieve segnale positivo su Nord-Ovest, Lombardia e Toscana.

1 – 7 Maggio 2023

Nella prima settimana di maggio, un flusso occidentale sul Mediterraneo manterrà valori precipitativi e termici nella media del periodo su gran parte del Paese.

8 – 14 Maggio 2023

Durante la seconda settimana di maggio, la persistenza di regimi mediamente occidentali manterrà valori precipitativi e termici con un segnale debole e incerto.

Affidabilità e natura delle previsioni a lungo termine

Le previsioni a lungo termine, come quelle presentate fino al 14 Maggio 2023, sono il risultato di una filiera articolata di processi che coinvolgono potenti calcolatori elettronici, modelli fisico-matematici, dati meteo-marini e l’interpretazione dell’uomo. Tuttavia, queste previsioni non forniscono l’evoluzione del tempo in singole località e/o in specifici istanti del giorno, ma indicazioni probabilistiche dell’eventuale scostamento di un parametro meteo rispetto ai valori medi climatologici. Pertanto, rappresentano tendenze dell’andamento atmosferico atteso e forniranno solo indicazioni di massima per il periodo e l’area indicata.

In conclusione, le previsioni meteo fino al 14 Maggio 2023 mostrano un quadro complessivo allineato alla media meteo climatica, con possibili piogge anche al Nord Italia.