Il meteo Lombardia sta vivendo un momento estremo con super nubifragi tra Milano e Bergamo, dove la pioggia caduta a questo istante è sino a ben 7 volte quella accumulata da gennaio. Questo fenomeno evidenzia l’estremizzazione climatica e il rischio che tali eventi meteo comportano per automobilisti e cittadini a causa degli improvvisi allagamenti.

Temporali violenti tra Milano e Bergamo

Quantità di pioggia e impatto sul territorio

In alcune località della Lombardia, sono caduti già 140-150 millimetri di pioggia, una quantità che è di 7-8 volte quella che era stata accumulata in circa 4 mesi, ovvero dal primo gennaio. Questi fenomeni mettono a repentaglio gli automobilisti e causano allagamenti improvvisi.

Siccità storica in Lombardia e estremizzazione climatica

La Lombardia vive una siccità storica come dimostrato anche dai dati storici relativi ai rilevamenti di Milano città. Queste piogge estreme evidenziano l’estremizzazione climatica, anche se temporali come quelli di queste ore non sono una novità per queste zone.

Intensità dei temporali e disagi nella metropoli lombarda

La Lombardia centro occidentale è in grado di sfornare temporali di particolare intensità, con accumuli anche di 200 millimetri nell’arco delle 24 ore. Talvolta, questi fortunali possono colpire anche la metropoli lombarda, accentuando i disagi.

Condizioni meteo nelle Alpi e Prealpi

Piove abbondantemente nelle Alpi e Prealpi, con quota neve che è scesa anche sotto i 1200 metri. Oltre i 2000 metri di quota, per diverse aree, si sta verificando quella che probabilmente diverrà la maggiore nevicata degli ultimi mesi.

Previsioni per il fine settimana

Nel fine settimana il meteo è in miglioramento, e forse ci sarà il rischio di temporali sparsi domenica, ma questa previsione sarà da confermare. Il meteo della Lombardia sta vivendo un periodo di estremizzazione climatica con super nubifragi tra Milano e Bergamo. È fondamentale prestare attenzione alle previsioni e ai consigli delle autorità per affrontare al meglio queste situazioni meteo estreme.