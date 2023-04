L’inizio di Maggio porta con sé imprevisti meteo: una forte perturbazione caratterizza la giornata del 1° Maggio, con maltempo in alcune regioni e clima mite in altre. Scopriamo insieme le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Martedì 2 Maggio 2023

Nord

Ampio e prevalente soleggiamento sulle regioni occidentali.

Sul resto del Nord, inizialmente molte nubi con piogge e rovesci sparsi, più diffusi ed intensi sulla Romagna, dove potranno assumere anche carattere temporalesco. Seguirà un graduale miglioramento pomeridiano con esaurimento dei fenomeni ed ampie aperture attese dal primo pomeriggio su Lombardia, pianura emiliana ed in estensione serale anche a Trentino e al Veneto occidentale.

Centro e Sardegna

Sulle regioni peninsulari ancora cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e temporali sparsi, più insistenti su basso Lazio, nord Marche ed Abruzzo. In serata attenuazione dei fenomeni sulle aree tirreniche toscane.

Sulla Sardegna nuvolosità diffusa con deboli rovesci temporaleschi sparsi, in assorbimento dal tardo pomeriggio con tempo asciutto e cielo stellato dalla sera.

Sud e Sicilia

Spiccato maltempo con rovesci e temporali diffusi, più intensi su Basilicata ionica e Calabria. Precipitazioni in attenuazione serale sulle aree interne campane, nonché su Appennino pugliese e Sicilia centromeridionale.

Mercoledì 3 Maggio 2023

Bel tempo al Nord. Graduale miglioramento al Centro e Sardegna, seppur con precipitazioni che ancora insisteranno fino al pomeriggio sulle regioni adriatiche e fino alle prime ore serali sul Lazio. Ancora maltempo con rovesci temporaleschi al Sud e Sicilia, ma in assorbimento da fine giornata.

Giovedì 4 Maggio 2023

Annuvolamenti sempre più diffusi sulle Alpi e soleggiato sul resto del Settentrione ed al Centro, Sardegna compresa, seppur con passaggi di innocue velature. Residue instabilità fino al tardo pomeriggio su Calabria e Sicilia orientale, mentre sul resto del Meridione la nuvolosità tenderà a diradarsi già ad inizio giornata con spazi soleggiati sempre più ampi.

Venerdì 5 e Sabato 6 Maggio 2023

Venerdì: tempo che peggiora su Alpi e Prealpi con lievi precipitazioni sparse; deboli instabilità diurne sulla dorsale appenninica e prevalenza di sole sul resto d’Italia. Nella giornata di Sabato, tendenza ad estensione della copertura e dei fenomeni anche a gran parte delle zone pianeggianti del Nord ed alla Liguria; aumenta il rischio di lievi precipitazioni anche a ridosso dell’Appennino, mentre sul resto del Paese in cielo sarà al più velato, ma in un contesto asciutto.

In conclusione, l’inizio di Maggio porta con sé un meteo altalenante e imprevedibile, con forti perturbazioni e maltempo in alcune regioni, mentre in altre il clima sarà più mite. È importante prestare attenzione alle previsioni meteo aggiornate per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto durante questo periodo. Ricordiamoci che il meteo può cambiare rapidamente, quindi è sempre consigliabile essere preparati e portare con sé un ombrello o indumenti adatti alle diverse condizioni atmosferiche. Il Meteo inizio Maggio ci ricorda che l’arrivo della primavera non è sinonimo di stabilità e che è sempre meglio essere pronti ad affrontare un imprevvisto dietro l’angolo.