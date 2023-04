Le previsioni meteo per la “settimana di Pasqua” in Italia si sono rispettate. Il Nord Italia segnala temperature sotto lo zero con gelate notturne, anche se le temperature diurne si alzeranno grazie alla bella giornata. Tuttavia, gran parte del resto dell’Italia ha avuto un clima invernale, con neve in collina dalle Marche al Molise, rovesci di neve tonda si sono visti nei dintorni di Roma, neve nei monti della Sardegna e della Sicilia, pioggia forte, temporali e vento. In alcune località della Penisola, Sardegna e Sicilia, la temperatura è talmente bassa che l’accensione dei termosifoni è stata prorogata.

La neve a Pasqua non è un fenomeno insolito come si pensa, poiché in questo periodo dell’anno il Vortice Polare si destabilizza, perdendo il vigore che aveva durante l’inverno. Ciò significa che il clima diventa più instabile, con maggiori scambi di masse d’aria secondo i meridiani, ovvero, da nord a sud e viceversa. Questo è stato anche il motivo per cui ci sono stati anche nel passato maggiori eventi meteo di freddo a Pasqua rispetto al Natale. Inoltre, c’è la novità che inizierà a modificare il clima, come La Niña, che sembra essersi estinta dopo ben tre anni. E questi sono tra i fenomeni che alterano il clima terrestre generando le cosiddette fluttuazioni climatiche.

Vortice Polare e il clima instabile

Il Vortice Polare della Stratosfera è il responsabile della generazione del meteo instabile e freddo per tutto l’Emisfero, al pari delle feroci ondate di calore. Come detto, si accentuano gli scambi di masse d’aria secondo i meridiani. Durante la Primavera, la radiazione solare nella regione artica attenua gradualmente il Vortice Polare per l’estate.

La Niña e le fluttuazioni del clima

La Niña è un fenomeno climatico che si verifica quando le acque della superficie dell’Oceano Pacifico orientale sono più fredde del normale. Questo evento altera il clima mondiale, causando fluttuazioni che influenzano il tempo atmosferico a livello globale. La durata eccezionale della Niña di tre anni ha avuto un impatto significativo.

In conclusione, il meteo di Pasqua 2023 per molte regioni sarebbe più affine ad un Natale, con neve in collina, gelate notturne e pioggia forte.