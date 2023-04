In questo periodo con temperature miti, anche sotto la media, parlare di un’evoluzione meteo con caldo rovente stona un po’, ma invece ci rammenta che l’estremizzazione climatica è una realtà attuale. Da molti mesi, almeno undici, abbiamo avuto quasi sempre temperature superiori alla media e piogge inferiori alla norma; perciò, di normale di questi tempi non c’è proprio niente per noi anche in Italia.

L’aria rovente in arrivo dall’Africa

L’Italia si troverà presto agli avamposti di aria rovente, caldissima che direttamente dal Sahara balzerà verso nord, invaderà la Penisola Iberica nuovamente, dove già la scorsa settimana, un’altra ondata di calore aveva portato le temperature ben oltre i 30°C in Portogallo. E in Penisola Iberica è anche siccità gravissima, in aprile su quasi tutto il territorio non è mai piovuto. Ma ormai si sa, è sufficiente un temporale di qualche ora per buttar giù tanta pioggia quanta ne doveva cadere nei mesi precedenti. E tal meteo estremo tocca anche noi in Italia, e dopo Sicilia, Puglia, anche in Lombardia ci sono stati eventi meteo estremi, con temporali a supercella, poderose grandinate e nubifragi.

Meteo estremo e cambiamenti climatici

Pertanto, perché scandalizzarsi quando parliamo di meteo estremo, di temperature fuori controllo? Per altro, anche in passato, e ne abbiamo parlato di recente, ci sono state ondate di calore in aprile, e tutte nell’ultimo decennio hanno procurato record di temperature elevate qui in Italia.

L’onda di calore e le prime temperature oltre i 30°C

Stavolta, parrebbe che l’aria rovente ci colpirà con le sue retrovie, attraverso la parte orientale dell’onda di calore, ma gli effetti si faranno sentire con i primi 30°C tra la fine di Aprile ed i primi di Maggio.

Temperature medie del periodo e cambiamento climatico

E se ormai i picchi di caldo ci sembrano normali, penso sia utile anche rammentare quelle che sono le temperature medie del periodo. Tenendo conto del cambiamento climatico qui nel seguito elencheremo i valori medi massimi di maggio di alcune città:

• Aosta: 20°C • Torino: 22°C • Genova: 22°C • Milano: 24°C • Trento: 23°C • Venezia: 23°C • Trieste: 21°C • Bologna: 25°C • Firenze: 25°C • Ancona: 22°C • Perugia: 24°C • Roma: 24°C • L’Aquila: 20°C • Campobasso: 22°C • Napoli: 24°C • Bari: 23°C • Potenza: 21°C • Catanzaro: 24°C • Palermo: 23°C • Cagliari: 24°C

I valori qui sopra descritti sarebbero una temperatura massima ideale, però, per metà Maggio.

La situazione in Spagna: temperature fino a 40°C

Il caldo colpirà, come detto, brutalmente la Spagna, dove si potrebbero toccare i 40°C già in Aprile, ovvero la settimana prossima. La temperatura massima record in Spagna per il mese di Aprile è di 39.5°C. Questo record è stato stabilito il 29 Aprile 2015 nella città di Andújar, nella provincia di Jaén, nella regione dell’Andalusia.

Da notare che sempre più spesso troviamo record di caldo nell’ultimo ventennio, dopo la fatidica estate 2003, indimenticabile per chi l’ha vissuta. E comunque, il valore record storico di Aprile è abbastanza simile a quello atteso durante il prossimo evento meteo estremo.