Le previsioni meteo per i prossimi giorni si presentano complesse, con possibili nubifragi in varie località italiane e allerta meteo emessa dalla Protezione Civile. Questa situazione meteorologica è legata a un minimo di bassa pressione, ovvero una ciclogenesi mediterranea, la cui evoluzione cambia continuamente rotta.

Ciclogenesi Mediterranea e aree maggiormente colpite

La ciclogenesi mediterranea è un fenomeno meteorologico che comporta la formazione di un minimo di bassa pressione nel Mediterraneo. Questa situazione può portare a precipitazioni intense, talvolta sotto forma di nubifragi, nelle aree maggiormente colpite. In base all’ultima elaborazione, le zone in maggiore pericolo sono quelle indicate nella mappa in violetto.

Precipitazioni previste fino al 4 maggio 2023 per i capoluoghi italiani

Le precipitazioni previste per i vari capoluoghi italiani fino al 4 maggio 2023 sono le seguenti (in mm):

Catanzaro: 126

Caserta: 96

Vibo Valentia: 94

Crotone: 81

Napoli: 77

Ancona: 75

Macerata: 72

Ascoli Piceno: 71

Matera, Taranto: 66

Urbino: 60

Cuneo: 59

Foggia: 57

Teramo: 56

Campobasso, Pesaro: 54

Fermo: 51

Brindisi: 50

Biella: 49

Bologna: 48

Benevento: 47

Cesena: 46

Avellino, Cosenza, Lecce: 45

Rimini: 43

Bari, Modena: 41

Forlì, Reggio nell’Emilia: 39

Salerno: 38

Barletta: 33

Potenza: 31

Messina, Parma: 29

Isernia: 28

Andria, Ferrara, Pescara, Trani: 27

Chieti: 26

Verbania: 25

Ravenna: 23

Mantova: 22

Torino: 21

Asti: 20

Latina, Pistoia, Prato, Rovigo: 19

Varese: 18

Grosseto, Reggio di Calabria: 17

Roma: 16

Firenze, Frosinone: 15

Cremona, Piacenza, Viterbo: 13

Livorno, Padova: 12

Siena, Trapani: 11

Aosta, Brescia, Lodi, Verona, Vicenza: 10

Arezzo, Milano, Monza, Novara, Perugia, Pisa, Venezia, Vercelli: 9

Alessandria, Catania, Como, Enna, Imperia, Lucca, Pavia: 8, Enna, Imperia, Lucca, Pavia: 8

Bergamo, L’Aquila: 7

Sassari: 6

Rieti, Terni, Treviso: 5

Caltanissetta, Lanusei, Oristano, Savona: 4

Carrara, Genova, Lecco, Massa, Tempio Pausania: 3

Agrigento, Pordenone, Ragusa, Trento: 2

Belluno, Bolzano, Cagliari, La Spezia, Olbia, Palermo, Sanluri, Siracusa, Tortolì, Udine: 1

Allerta meteo Protezione Civile

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per le zone maggiormente a rischio di nubifragi, invitando la popolazione a prestare la massima attenzione e ad adottare comportamenti precauzionali. In particolare, è importante tenere sotto controllo le informazioni fornite dalle autorità locali e dai bollettini meteo aggiornati, oltre a evitare di mettersi in pericolo durante eventi meteorologici estremi.

Consigli per affrontare nubifragi e allerte meteo

Per far fronte ai possibili nubifragi e alle allerte meteo è fondamentale seguire alcune raccomandazioni:

Informarsi sulle previsioni meteo e sulle allerte emesse dalle autorità.

Evitare di mettersi in viaggio durante eventi meteorologici estremi, se non strettamente necessario.

Prestare attenzione alle possibili frane, allagamenti e smottamenti del terreno.

Non avventurarsi in zone a rischio, come torrenti, fiumi e canali.

Tenere a portata di mano un kit di emergenza contenente torcia, coperte, cibo non deperibile, acqua e un telefono cellulare carico.

Informarsi e adottare comportamenti responsabili può fare la differenza nella gestione di situazioni meteo estreme.