Il meteo in Italia è stravolto e le previsioni meteorologiche indicano piogge significative che potrebbero avere un impatto sulla siccità. In questo articolo, esamineremo le città italiane dove si prevede che pioverà di più e le precipitazioni medie che si verificano nel mese di maggio.

Città italiane con maggiori precipitazioni previste

Gorizia, Udine e Trieste

Nel nord-est, le città di Gorizia, Udine e Trieste si prevede che riceveranno rispettivamente 57 mm, 51 mm e 50 mm di pioggia fino al 7 maggio 2023. Queste città vedranno le precipitazioni più abbondanti tra i capoluoghi italiani.

Foggia e Treviso

Foggia e Treviso dovrebbero vedere rispettivamente 39 mm e 38 mm di pioggia. Queste città, situate in Puglia e Veneto, si classificano tra le prime cinque per precipitazioni previste.

Andria e altre città con precipitazioni notevoli

Andria, in Puglia, riceverà 37 mm di pioggia, mentre Bolzano e Frosinone si aspettano 36 mm. Altre città con precipitazioni notevoli includono Potenza e Trani con 35 mm, e Belluno con 34 mm.

Piogge attese

Le precipitazioni attese nelle varie città italiane variano notevolmente. Alcune città come Palermo vedono solo 2 mm di pioggia, mentre altre come Gorizia potrebbero vedere fino a 57 mm.

Piogge previste nella media

Le piogge previste per maggio 2023 sono, in generale, nella media. Tuttavia, queste stime non tengono conto degli effetti dei temporali locali, che possono causare nubifragi o bombe d’acqua.

Implicazioni sul meteo stravolto e la siccità

Maggio 2023 potrebbe vedere sia episodi di caldo sia giornate con temperature sotto la media e periodi molto piovosi. Queste precipitazioni potrebbero avere un impatto sulla siccità che affligge alcune aree italiane.

Le previsioni meteo per maggio 2023 indicano un meteo stravolto con precipitazioni significative in diverse città italiane. Queste piogge potrebbero avere un impatto sulla siccità e migliorare il forte deficit di pioggia.

Giorni medi di pioggia di Maggio in alcune città

Aosta: 9 giorni

Torino: 9 giorni

Genova: 8 giorni

Milano: 9 giorni

Trento: 12 giorni

Venezia: 8 giorni

Trieste: 9 giorni

Bologna: 10 giorni

Firenze: 10 giorni

Ancona: 8 giorni

Perugia: 11 giorni

Roma: 8 giorni

L’Aquila: 11 giorni

Campobasso: 10 giorni

Napoli: 7 giorni

Bari: 6 giorni

Potenza: 9 giorni

Catanzaro: 6 giorni

Palermo: 5 giorni

Cagliari: 5 giorni

Da ciò si evince, e quindi sottolinea, che a Maggio si potrebbero avere delle buone risorse idriche per effetto del gran numero di giorni con pioggia. Viene considerato giorno con pioggia quello con almeno 1 mm.