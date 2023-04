Piogge e temporali stanno interessando centro e sud Italia: tutto merito di una depressione in transizione dal basso Tirreno al mar Ionio, dove vi persisterà almeno fino a domani! I suoi movimenti, infatti, saranno limitati grazie ad un generale isolamento delle correnti fredde nel Mediterraneo. Insomma avremo condizioni meteo perturbate anche ad inizio settimana!

Lunedì sarà principalmente il centro-sud a dover ricorrere all’ombrello, ma il prosieguo di settimana riserverà un peggioramento anche sulle regioni del nord! Soprattutto tra 19 e 20 Aprile diventa molto probabile l’arrivo di piogge e temporali localmente intensi sul nord Italia, specie su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia.

Con l’arrivo dei forti temporali sarà facile imbattersi in locali grandinate e colpi di vento. Di questi fenomeni non ce n’è alcun bisogno, mentre le piogge saranno molto preziose per la lotta alla siccità. Si spera che siano proprio quest’ultime a bagnare i nostri terreni.