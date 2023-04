In questa dinamica e imprevedibile ultima decade di Aprile proviamo a tracciare una tendenza meteo per la fine del mese. Dopo un mese spesso instabile e certamente parecchio più freddo del normale potremmo imbatterci in un finale totalmente opposto e addirittura parecchio più caldo della norma!

L’ipotesi è palesata da tutti i centri di calcolo, tutti concordi con un rinforzo dell’anticiclone africano dopo il ponte del 25 Aprile. Rovesci e temporali potrebbero lasciare il posto ad un solido anticiclone alimentato da aria più calda sub-tropicale.

Le correnti calde da sud potrebbero invadere tutto lo Stivale negli ultimi tre giorni di Aprile, garantendo temperature oltre i 25°C su diverse località. Sarà il momento giusto per le prime giornate al mare? Presto per dirlo! Lo capiremo con più affidabilità nei prossimi giorni.