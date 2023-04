È un vero e proprio assaggio di piena Primavera quello in atto in queste ore, ma non dobbiamo farci troppo l’abitudine! Le condizioni meteo tenderanno a peggiorare velocemente da stasera sul Nordovest e domani in maniera netta su gran parte del centro-nord. L’ondata di maltempo sarà ad opera di una perturbazione nord-atlantica e a quanto pare non sarà la sola ad arrivare in Italia!

Secondo le ultime emissioni modellistiche aumentano sempre più le possibilità di una seconda ondata di maltempo quasi consecutiva che, nel corso del week-end, porterà altre piogge e altri temporali. Centro e sud Italia saranno i principali obiettivi di questa seconda depressione nord-atlantica, mentre la precedente avrà molto da dire anche sul settentrione.

Col ritorno dei temporali potremo imbatterci anche in grandinate e colpi di vento sulla Val Padana e sulla fascia prealpina tra Lombardia e Friuli Venezia Giulia.