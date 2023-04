Buongiorno e buona Pasqua cari lettori di MeteoGiornale.it! Il tempo è tutt’altro che primaverile in Italia, in chiaro riferimento a centro e sud Italia ancora alle prese con addensamenti e rovesci sparsi. In giornata ci saranno anche temporali specie nei settori interni! Ma domani il tempo migliorerà su più di mezza Italia (al centro e al nord) mentre sarà una Pasquetta da dimenticare per il sud!

Ma vediamo il meteo per domani, lunedì 10 Aprile 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Tempo stabile su tutto il settore, temperature in aumento ovunque fino a 18°C.

CENTRO – Generalmente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Addensamenti residui in Molise. Venti di maestrale sulle coste adriatiche.

SUD – Nubi, piogge sparse e locali temporali specie su Basilicata e Calabria. Venti sostenuti di maestrale e clima freddo.