Buongiorno cari lettori di MeteoGiornale.it! La perturbazione tanto discussa nei giorni scorsi sta irrompendo in queste ore nel Mediterraneo e sembra proprio destinata a regalare tante piogge e temporali per più giorni! Tra domani e mercoledì entreremo nel vivo del maltempo, con tanti fenomeni da nord a sud! La festa dei lavoratori si preannuncia instabile, con pessime condizioni meteo su gran parte d’Italia.

Ma vediamo il meteo per domani, lunedì 1 Maggio 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Maltempo diffuso su tutto il settore. Temporali e forti rovesci al Nordovest, con abbondanti accumuli. Temperature in calo.

CENTRO – Maltempo diffuso, con fenomeni più frequenti e intensi nelle zone interne. Più ai margini la Sardegna. Temperature in calo ovunque.

SUD – Tante nubi, rischio rovesci sparsi e locali temporali su Puglia, Basilicata, Campania e Calabria settentrionale. Fenomeni molto più isolati su Calabria meridionale e Sicilia.